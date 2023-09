Santa Eulària espera el fin de la borrasca para acometer la limpieza de las playas

Durante la jornada de ayer, el Ayuntamiento de Santa Eulària acometió la limpieza intensiva del paseo de es Canar que, tras el temporal de viento y lluvia del pasado domingo, había acumulado una cantidad ingente de arena y de posidonia. Según informó un portavoz del Consistorio, los trabajadores municipales también trabajaron en la zona de Cala Llonga para reponer unas barreras de cañizo que sirven para retener la arena de la playa y que fueron arrasados por el viento, y revisaron además el estado de las pasarelas para el baño adaptado. Por otra parte, se elaboró un inventario de todos los desperfectos producidos por el temporal en el municipio pero no será hasta hoy o mañana, según la evolución de las condiciones meteorológicas, cuando se inicie la limpieza a fondo de las playas. «Hasta que no se calme el mar y termine el temporal, no tiene sentido retirar la posidonia», comentaron. En primer lugar se limpiarán las playas urbanas, que tienen una mayor ocupacón, y después las del resto del municipio.