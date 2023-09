Desahucio ilegal en Ibiza: "Escuché cómo la abogada advertía que estaban cometiendo allanamiento"

La mudanza al piso en el que actualmente residen Alicia y Antonio (nombres ficticios) no fue bien desde el principio. Tras firmar un contrato de alquiler de 1.500 euros, se encontraron con que una de las habitaciones estaba alquilada a un trabajador del hijo de la propietaria, que pagaría 500 euros. Firmaron sin darse cuenta de este detalle y sin que se les advirtiera. A pesar de todo, decidieron quedarse. El mercado de la vivienda en Ibiza es la jungla.

Tenían casa hasta enero, luego ya verían. Sin embargo, en un momento dado, el hijo de la arrendadora (que en todo momento gestionó el alquiler) decidió que ya no les quería seguir alquilando el piso y según los denunciantes comenzaron las presiones para desahuciarlos. Presiones que duraron hasta el pasado 31 de agosto, cuando relatan que se presentó en la casa sin previo aviso para cambiar la cerradura. La jugada le salió mal. Él acabó detenido. Alicia y Antonio valoran que vieron defendidos sus derechos por la Policía Nacional.

Todo mal

Nunca recibieron copia íntegra del contrato, aseguran. Tan solo tres hojas sueltas escaneadas en las que figuraba el alquiler mensual y, de pasada, que el arrendamiento era «de habitación conjunta por varios arrendatarios titulares».

Así, además de encontrarse la vivienda con un inquilino más, el hijo de la arrendadora les pidió 1.050 euros extra, apuntan. El contrato lo firmó Antonio y, verbalmente, se les pidió que pagaran 350 euros más por cada persona que vivía en el domicilio y no figuraba en el contrato: Alicia, su hija y el hermano de Antonio.

«Yo le dije que no pagaría más que lo que figuraba en el contrato», explica Antonio. En efecto, no pagaron ese extra a pesar de las reclamaciones. El contrato les amparaba.

Tampoco accedieron a hacer los pagos en negro como aseguran que se les pidió. En el contrato figuraba un número de cuenta donde ingresar la mensualidad, el de la arrendadora. Religiosamente, fueron pagando el alquiler.

«Una vez (el hijo de la arrendadora) nos pidió que le hiciésemos llegar el dinero del alquiler a través del trabajador que vivía con nosotros. Yo le dije a mi marido que no, porque uno nunca sabe qué puede pasar y ya nos había amenazado con que nos iba a echar», relata Alicia. Al final pagaron en metálico, a pesar de todo. «Era el mes de mayo y no sabíamos si encontrariamos piso si nos acababan echando».

Les dieron un recibo. Pero a partir de allí la situación se enrareció todavía más. «Nos enviaba mensajes a través de su trabajador exigiéndonos que dejásemos el piso, incluso llegó a amenzarnos con denunciar a mi marido por tráfico de drogas, algo que es totalmente falso, pero en esa situación no sabes cuándo alguien te puede meter algo en la habitación y que te inculpen», afirman. Con esos temores seguían viviendo en el piso.

Intento de desahucio

Entonces una abogada empieza a presionar para desahuciarlos. Les presenta un contrato de resolución anticipada del alquiler que exige que se firme, por el que la familia debía abandonar la vivienda el 31 de agosto sin la fianza, que compensaría el pago de agosto. Si no les amenazan con demandarlos por incumplimiento de contrato con indemnizaciones de miles de euros, denunciamn.

Se niegan en un principio, pero finalmente, ante el acoso que reciben, no ven otra salida y vacían el piso. «Yo prefería la tranquilidad de mi hija a defender esta situación», dice Alicia, que veía cómo la pequeña se desvelaba por las noches y muchos días no comía o comía muy poco. «Uno no quiere, pero [los niños] se enteran de todo», añade.

Con un lugar buscado para pasar la noche (él iba a dormir en las dependencias de una obra en la que trabajaba y la madre y la hija, en casa de una amiga), el mismo día 31 de agosto Alicia se está duchando en casa antes de salir. Su hija está en la habitación.

Alicia escucha ruido, piensa que es su marido pero escucha una voz femenina que increpa a su hija: «¿Pero tú por qué tienes que estar aquí? Ya os teníais que haber largado», cuenta que escuchó. Cuando sale se encuentra al hijo de la propietaria con un cerrajero, una abogada, un trabajador e incluso el nuevo inquilino que iba a arrendar la vivienda. Ya habían cambiado la cerradura.

Se encara con ellos y les dice que todavía no han firmado nada y que si no traen ningún documento que les permita entrar, deben irse. Alicia asegura que escucha a la abogada advertir a su cliente de que estaban cometiendo allanamiento de morada cuando pensaban que estaban solos y se agarra a esto para llamar a la policía. También llama a su marido, que llega al poco rato.

Los agentes de la Policía Nacional aparecen poco después y, tras comprobar que Alicia y Antonio eran los inquilinos, que habían pagado el alquiler y que tenían contrato hasta el mes de enero, detienen al hijo de la propietaria por allanamiento de morada y coacciones.

Alicia y Antonio acudieron ayer a los juzgados para solicitar un abogado de oficio. Dejarán la vivienda. «Yo no quiero vivir allí intranquilo», dice Antonio, y Alicia añade que temen por su hija.

Defendieron el primer envite, pero no quieren entrar en el juego. Otra vez habrá que hacer mudanza.