Los ‘closings’ de las discotecas de Ibiza no disparan los precios del alojamiento en octubre

Los closings de las discotecas de Ibiza no son los openings. Eso, al menos, dicen las plataformas de reserva de alojamiento turístico. No sólo no se disparan los precios de hoteles, hostales, apartamentos, casas y villas sino todo lo contrario. Además, el porcentaje de plazas disponibles va aumentando así como avanza octubre. Los cierres se prolongan durante quince días, hasta mediados de octubre, lo que reduce la concentración de clubbers en un fin de semana concreto.

Un comportamiento muy diferente del que se registró para las aperturas, cuando estas mismas plataformas y páginas web arrojaban, unas semanas antes de las esperadas fiestas al inicio de la temporada, precios disparados y poca oferta disponible. En algunos establecimientos las tarifas, comprando en ese momento, eran las más altas previstas en la temporada y hasta triplicaban los precios de los fines de semana previo y posterior. La situación de cara a las últimas fiestas del verano, previstas entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre, no tiene nada que ver con la que se vivió en las aperturas. Tanto en Booking como en Trivago, al hacer una búsqueda para el último fin de semana del mes, se ve que los precios son algo más bajos que los del anterior, un hecho que se da tanto entre los establecimientos más económicos como en los más exclusivos. Dormir en los hostales más baratos ese fin de semana (Montaña y Can Jurat) cuesta entre 69 y 74 euros la noche mientras que hacerlo en los más caros aún disponibles (las webs señalan que están reservadas ya el 76% de las plazas ofertadas) cuesta 970 (Ibiza Gran Hotel) y 1.413 (Nobu). Alojarse entre el 22 y el 24 de septiembre es algo más caro en ambos extremos: entre 79 y 85 en los hostales más baratos y cerca de 1.600 en los hoteles más exclusivos. El fin de semana previo al inicio de los closings el porcentaje de plazas disponibles en estas plataformas es menor que a final de mes: 21%. Eso sí, entrado octubre y a pesar de los cierres, que ahora van por capítulos, fiesta a fiesta, los precios se desploman, sobre todo en los alojamientos de más estrellas, donde alojarse el primer fin de semana de octubre puede costar un 40% menos (entre 750 y 830 euros) que el último de septiembre. Las tarifas siguen reduciéndose de forma paulatina así como avanza el mes, incluso durante la semana del 12 de octubre, que este año cae en jueves, complicando la opción del puente y hasta la que se prolongan las fiestas de despedida de algunas discotecas. Alquiler turístico El efecto closing tampoco se aprecia en el alquiler turístico, según los datos que arrojan las búsquedas en Airbnb para esas fechas aunque, eso sí, la plataforma advierte: «Hay más personas de lo habitual haciendo búsquedas para estas fechas». El último fin de semana hay cerca de 600 opciones para pernoctar, cifra superior a la del fin de semana anterior (550). Por debajo de cien euros la noche, los últimos días de septiembre hay una veintena de alojamientos, siete más que entre el 22 y el 24. Tampoco hay diferencias en el caso de los alquileres turísticos más lujosos: una veintena por encima de los 5.000 euros la noche y siete por encima de los 10.000, cuatro de ellos yates. Eso sí, mientras en estos alojamientos más exclusivos se mantienen las tarifas en ambos fines de semana, pasar la noche en las opciones más económicas, algunas, incluso, en habitaciones compartidas, es más barato el fin de semana en que empiezan los cierres de las discotecas que el penúltimo de este mes. A diferencia de lo que ocurre con los establecimientos hoteleros, según detallan las plataformas de reserva, en el caso del alquiler vacacional los precios se mantienen sin apenas variaciones hasta mediados de octubre, tras el fin de semana que sigue al 12 de octubre. A pesar de eso, el número de opciones aumenta hasta cerca de 800 ofertas a partir del 2 de octubre, concluidos los principales cierres.