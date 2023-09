Anatomía Patológica: donde el tejido humano habla

Un marmoleado en tonos rosas y morados. Es lo que se ve a través del microscopio cuando Orlo Moya, anatomopatólogo del Hospital Can Misses, coloca una placa con una muestra de tejido. La imagen recuerda a los decorativos papeles japoneses. A las nervaduras imposibles de plantas prehistóricas. A un caleidoscopio algo caótico. A un estampado paisley frenético, desgastado por el uso. La imagen, que además de acercando los ojos al microscopio se puede ver en un monitor, es bellísima. Hipnótica. Para el ojo profano. La mirada educada y experimentada del doctor Moya no ve algo bonito. Ve un tumor. Maligno. Y bastante agresivo. El especialista amplía y reduce la imagen. Muestra la relativa regularidad del tejido no afectado. Y el contraste con ese caos de la zona enferma. El tejido humano hablando.

ANATOMÍA PATOLÓGICA Un equipo con catorce profesionales El servicio de Anatomía Patológica lo integran once profesionales: los anatomopatólogos Niurka Cerda, Orlo Moya y Mirko Neumann; las técnicas en esta especialidad Ester Riera, Míriam Osorio, Paloma Ribes, Mercedes Aguado y María Vázquez; los técnicos especializados en citologías Javier Soto y Paula López; los coordinadores técnicos de laboratorios Carlos Gustavo Martínez y Dolors López Solé, y las auxiliares administrativas Andrea Hortelano y Lourdes Llorens.

Detectar esa irregularidad, ese caos, esa desestructura, esa arquitectura extraña de los tejidos humanos es el día a día de los tres doctores en Anatomía Patológica del Área de Salud de Ibiza y Formentera: Niurka Cerda, Mirko Neumann y el propio Moya. Confirmar sospechas de «los clínicos» (los médicos de consulta, para entendernos) o descartarlas. Saber el momento exacto (el estadio) en el que se encuentra una enfermedad. O cerciorarse de que los cirujanos han reseccionado por completo un tumor. Frente a ellos, centenares de placas con muestras, algunas tan pequeñas que no pueden, siquiera, medirse en milímetros sino que es necesario hacerlo en micras. Llegan al servicio desde su propio laboratorio, donde un equipo de técnicas se encarga de prepararlas. De convertir esos trozos de tejido, a veces, órganos enteros, en piezas analizables.

Sólo hay que ver los botes de muestras que aguardan al fondo del laboratorio. Hay botes pequeños, del tamaño de los que se usan para los análisis de orina, pero también los hay mucho más grandes. De medio litro de capacidad. Uno. O más. Algunos de ellos, de paredes transparentes, dejan ver los trozos de tejido, flotando en formol para que no se deterioren. En 24 horas, tras pasar por las manos de las técnicas y las máquinas del laboratorio de Anatomía Patológica se convertirán en esas placas tintadas en las que los doctores del servicio leerán qué le ocurre a ese paciente. El primer eslabón de una cadena que puede desembocar en un suspiro de alivio o un llanto desconsolado.

Tejido en pastillas de parafina

En el laboratorio se ajusta el corte de las muestras, se deshidratan y se envuelven en parafina. Se convierten en una pequeña ficha, de unos dos centímetros de lado y apenas medio de profundidad. Translúcida, en el centro se puede ver el pedazo de piel, de pulmón, de riñón… El trozo exacto en el que los médicos creen que puede haber un problema. El epicentro de una enfermedad. «A las tres, cuando nos vamos, dejamos la máquina en marcha», comenta Miriam Osorio, una de las técnicas. «Tiene unos líquidos y los va cogiendo», indica Carlos Gustavo Martínez, coordinador del laboratorio, junto a Dolors López Solé, abriendo el compartimento inferior del aparato, que están ya preparando. La técnico enseña una de esas pastillas de parafina. La muestra se ve al trasluz. Para cortarla finísima (2,5 micras, 0,0025 milímetros) hay que congelarla antes de pasarla por la guillotina, que escupe las láminas casi transparentes que, colocadas sobre agua templada, se adhieren a la placa de plástico. Tras pintar la muestra con tintes que funcionan como contraste, «generalmente azul y rojo», para ver bien qué le pasa a ese tejido, las placas llegan a los anatomopatólogos.

No todo se corta. En las citologías las células «se extienden» para ver si son atípicas o no. Y los ganglios centinelas se convierten en líquido, se licúan, para descubrir si están o no afectados, explican Cerda y Neumann. Antes de tener las placas con las muestras ya tintadas, señala este último, se hace una «descripción macroscópica». Se detalla aquello que se aprecia a simple vista. Es en ese momento, sobre todo en las muestras más grandes, cuando los especialistas detallan exactamente de qué zonas hay que tomar las muestras que les llegarán luego en las placas. «En un colon, por ejemplo, tienes que saber si quieren que lo corten en vertical u horizontal», indica la coordinadora del laboratorio, que destaca la destreza de las técnicas: «Son buenísimas, unas cracks».

Ese corte, ese trocito microscópico es clave. Tiene que haber suficiente tejido como para poder tener una muestra en la que hacer todas las pruebas que sean necesarias. Pero a veces, como es el caso de las biopsias de pulmón, tomar ese tejido tiene algunos riesgos, de manera que se intenta coger el mínimo posible. El equilibrio es complicado. Pero importante. Contar con suficiente material evitará, por ejemplo, tener que repetir la toma de muestras porque no hay bastante. «No sólo hay que dar un diagnóstico, sino también un pronóstico, el estadiaje, la evolución del paciente, la posibilidad de metástasis, cuál es el tumor primario, la agresividad...», enumera Neumann. «Tienes que dar la máxima información posible, es lo que te piden», recalca Moya.

La mayoría de las ocasiones, lo que ven los especialistas en anatomía patológica se ajusta mucho a lo que sospechan los médicos que han encargado las pruebas. «Hay pocas sorpresas, alguna, pero pocas», comentan los expertos. Haciendo memoria recuerdan, sin embargo, una de estas rarezas recientes: un tumor neuroectodérmico primitivo descubierto en una glándula renal. Se trata de un tumor rarísimo. Lo consultaron entre ellos y con especialistas de Mallorca, algo que hacen cada vez que tienen dudas, hasta que se confirmó. «Le sorprendió tanto al endocrino como a nosortos», reconocen.

Suena un teléfono. Cerda se levanta a cogerlo. En nada les llegará, directamente desde el quirófano, una muestra de ganglio centinela. No estaba previsto. No es algo habitual. Generalmente, la tarde antes reciben un informe con las pruebas intraoperatorias que tendrán que hacer. Las que deben analizar a toda prisa porque saben que hay un paciente en una mesa de operaciones pendiente de ellos y un equipo de profesionales esperando su llamada para ver si pueden dar por acabada la operación o es necesario seguir. Suelen ser resecciones de tumores en los que deben asegurarse de que los márgenes de la zona extirpada están limpios. Si no lo están, hay que cortar un poco más y repetir la prueba. O pruebas de ganglio centinela, en las que deben ver si está afectado o no para que el cirujano o cirujana extirpe la cadena de ganglios.

Las personas tras las placas

Tras esa llamada, el ambiente cambia en el servicio. Se nota la tensión. No es lo mismo trabajar con cierto margen de tiempo que sabiendo que alguien, casi en la otra punta del hospital está contando los minutos. Esperando. Aunque ninguno de ellos ve las caras de los pacientes, aunque no hablen con ellos, los tienen muy en mente, aseguran. Es inevitable pensar en quién estará detrás de unas muestras en las que descubren un cáncer agresivo muy avanzado, metástasis o un diagnóstico fatal. «En los informes viene la edad de los usuarios y cuando ves que es un niño y que los resultados no son buenos... O una embarazada, o una mujer que está amamantando a su bebé...», confiesa Neumann, a quien le vienen a la cabeza las placas con muy malos resultados de un pequeño de apenas ocho años. A veces se plantean cómo lo pasan «los clínicos» cuando tienen que dar tan malas noticias en sus consultas. Si ellos, que miran a través de los visores del microscopio lo pasan mal, no quieren ni pensar en cómo debe ser mirar a los ojos de los enfermos. O de sus familiares. Sobre todo cuando no se esperan las malas noticias y éstas son terribles. Como pasó recientemente con unas pruebas de un paciente de Maxilofacial. Algunas veces, reconocen, siguen los casos a través de las historias clínicas. No de todos, sería imposible, pero sí de algunos.

También dan buenas noticias. De vez en cuando, su llamada alivia. Donde un médico o médica pensaba que había algo malo no hay más que células en buen estado. Eso sí, en ocasiones, cuando esto pasa, en Anatomía Patológica temen que «no se haya llegado a la lesión», reconocen, de manera que se extreman las precauciones. Aunque no conozcan a los pacientes tienen sus historias clínicas, lo que muchas veces les ayuda en esa labor de «detectives», como describe Moya. A veces «es un puzle con mucha información», añade Neumann. Montar ese rompecabezas no siempre es fácil, ya que en algunos casos, como cuando se trata de turistas, cuesta llegar a las piezas.

En ocasiones, para estudiar los casos más complicados «con calma» van los fines de semana al hospital. Pueden necesitar hasta 30 minutos para estudiar toda la información y consultar las opciones menos habituales, aunque posibles. Ahora esas visitas de los fines de semana son para estudiar casos sin interrupciones, pero hasta que fueron tres anatomopatólogos en Can Misses las horas en fin de semana las dedicaban, sencillamente, a sacar trabajo. Todos recuerdan aquella época como los peores momentos que han pasado en el servicio. No sólo tenían que sacar adelante todo el trabajo entre dos sino que, además, cuando uno se iba de vacaciones todo recaía en el que se quedaba. «Los mejores momentos han sido cuando ya éramos tres», bromea Moya, dirigiéndose al almacén, al fondo de la sala. Allí conservan, en archivadores, los bloques de parafina. También las placas con las muestras ya tintadas. Se guardan, explica, durante unos veinte años. «Pueden surgir nuevos tratamientos o tener que hacer nuevas pruebas», justifica Orlo Moya buscando una placa entre los cajones. La encuentra. Las manchas rosas, casi buganvilla, destacan contra el blanco de la pared. Cuando la coloca en el microscopio aparece un caleidoscopio caótico, un paisley frenético, un marmoleado en rosas y morados. Una imagen bellísima. Hipnótica. Un tumor. Maligno. Muy agresivo.