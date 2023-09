Aumentan un 5,1% los partos atendidos este 2023 en el hospital de Ibiza

El número de partos atendidos en el Hospital Can Misses en lo que va de año avanza un más que posible repunte de los nacimientos en las Pitiusas este año. Así lo asegura Raquel Gascón, ginecóloga del centro, que recuerda, con motivo del Día Mundial de la Obstetricia y la Embarazada, que se conmemoró ayer, que los últimos años el número de partos se había reducido. Durante los siete primeros meses de este año, en el hospital han atendido un total de 601 partos, un 5,07% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando esta cifra fue de 572.

«La subida se ha mantenido este mes de agosto. Hasta el día 30 habíamos tenido 687, un total de 27 más que hasta el mismo día del año pasado», relata la ginecóloga que, a pesar de que apenas es media mañana, está pendiente de tres partos: uno de gemelos y dos mujeres más que están a punto. Desde Salud recuerdan que se habla siempre de número de partos, que no tiene por qué coincidir con el número de bebés nacidos. «Este incremento está muy bien, porque llevábamos unos años que caían un poquito», comenta la especialista, que, haciendo cálculos, señala que este año Can Misses podría estar cerca otra vez de los 1.100 partos.

La tasa de cesáreas apenas ha variado en lo que va de año. En estos momentos se sitúa en un 17% del total de partos, porcentaje que el año pasado era del 15,9%. «Es un ligerísimo aumento, pero la tasa total no se verá hasta finales de año. De momento, no es representativo. En función de los meses varía entre un 10% y un 18%», comenta la ginecóloga, que consulta los datos con la matrona y supervisora de paritorio de Can Misses, Nieve Clara Mateazzi. El mes de marzo ha sido en el que más partos se atendieron (96) mientras que febrero y mayo en los que menos (78). «Hay guardias en las que hemos llegado a tener once y doce mujeres», afirma la ginecóloga.

Bañera de partos y balón de Cook

En los siete primeros meses del año también ha aumentado el número de partos atendidos en el agua. Entre enero y julio, un total de 28 mujeres han usado la bañera de partos, prácticamente las mismas que en todo el año pasado, cuando esta cifra fue de 29. «Parece que tras la pandemia estamos volviendo a las cifras de, por ejemplo, 2019, cuando hubo 50 partos en la bañera», reflexiona la especialista del servicio de Ginecología y Obstetricia de Can Misses, que está participando en un ensayo clínico, con otra decena de hospitales sobre la inducción al parto. «Puede hacerse de forma farmacológica, con medicamentos, o con el balón de Cook», relata la ginecóloga. Normalmente, cuando a una embarazada se le induce el parto se queda en el hospital. Lo que se pretende demostrar es que si no tienen ningún factor de riesgo y se hace la inducción con el balón, sin medicamentos, la mujer se puede ir a casa. «Las mujeres están mas satisfechas, pasan menos tiempo ingresadas. Es positivo», asegura, antes de explicar que el balón de Cook se introduce en el cuello del útero y se llena con suero, iniciando una dilatación y, con ello, el parto.

A las mujeres se les pone el balón, se las conecta a un monitor para ver que todo está bien y, si es así, pasada una hora se puede marchar a casa. «Se le dan unas instrucciones y un número de teléfono y vuelve después para la segunda parte de la inducción», relata la ginecóloga, que detalla que aunque el junio recibieron el visto bueno del departamento de Docencia para participar en el ensayo, hasta ahora «ha sido complicado» ponerlo en marcha por las vacaciones del personal.