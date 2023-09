Ibiza cambia dos señales con la palabra «minusválidos»

Inclusión. Técnicos del Ayuntamiento de Ibiza han cambiado esta semana dos de las señales (calles Canarias y Carlos III) que aún mantenían la inscripción «minusválidos», una situación que denunció hace unas semanas a través de este diario la asociación Ibiza In. La agrupación exige a todos los ayuntamientos que destierren esta palabra no sólo de las señales que indican los aparcamientos para movilidad reducida sino también de formularios, respuestas y toda la documentación. Sant Joan y Sant Josep han afirmado que no cuentan con ninguna de estas señales, Santa Eulària pide que comuniquen si ven alguna porque cree que ya no quedan y Sant Antoni no ha contestado ni a la asociación ni a este diario.