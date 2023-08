Los hoteleros de Ibiza temen que no habrá turismo del Imserso «hasta al menos enero o febrero»

Los hoteleros pitiusos creen que este año los turistas del Imserso no llegarán a Ibiza hasta al menos enero o febrero como consecuencia del recurso presentado a finales de la semana pasada tanto por Nautalia (Seniorplan 2.0) como por Mundiplan y Soltour contra la decisión del Gobierno de adjudicar a Ávoris (Grupo Barceló) los lotes de viajes y actividades organizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). «La primera parte de esos viajes iba a empezar o el 15 o el 31 de octubre. Pero con el retraso como consecuencia de los recursos, nos tememos que hasta enero o febrero no vendrá ni un turista», augura Chirstian Wietzel, director comercial de Azuline, cadena que este año confiaba en abrir dos de sus establecimientos al turismo de la tercera edad.

Las primeras consecuencias, a no ser que haya una solución inmediata, se notarán en breve: «Si no hay Imserso, tendremos que cerrar a finales de octubre los dos hoteles que teníamos previsto mantener abiertos más allá de ese mes».

La intención, empalmar hasta mayo

El propósito de la cadena es encadenar la actual temporada alta con el otoño gracias al turismo del Imserso, de manera que esos dos hoteles permanezcan abiertos hasta diciembre. Luego, tras parar un mes (las fiestas navideñas), reanudarían desde enero o desde febrero la actividad hasta mayo, cuando empalmarían con la siguiente temporada alta. Azuline abre la mayoría de sus alojamientos desde finales de abril, detalla Wietzel.

Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo, también teme que «se retrase más que nunca» la llegada de turistas del Imserso, hasta el punto de que «es posible que se tenga que dar por perdido alargar este final de temporada y que se tenga que iniciar en febrero de 2024».

Como ya han alertado otras patronales, Sancho señala que los precios fijados en el concurso no cubren los costes ni la inflación: «Y más en Ibiza, donde son aún más acusados. Que haya o no operación de Imserso este año en la isla dependerá de los precios que se manejen. Y también de si hay ayudas autonómicas que puedan paliar un poco. Si no las hay, será muy complicado». El presidente de Fomento recuerda que este turismo de la tercera edad va de capa caída desde hace unos años: «Llegó a haber 12 hoteles en las temporadas buenas. Ahora hay una tercera parte porque cada vez es más complicado y los precios están cada vez menos ajustados a la realidad».

Sancho cree que «si se hiciera un estudio de su repercusión económicamente en el entramado empresarial y de la oferta complementaria de la isla, podría ser un proyecto estratégico para extender la temporada». En ese sentido considera que «habría que estudiar la manera en que se puede reconducir», pues actualmente «las exigencias del plan cada vez son mayores: hoteles de mejor categoría, más servicios, más calidad… Eso es inviable». Al precio que se paga por parte del Imserso, claro.

Precios bajos

Chirstian Wietzel recuerda, en ese sentido, que en la temporada 2022/2023, su cadena renunció por esa razón al Imserso: «Fue la primera vez que ocurrió desde que yo trabajo en Azuline [desde 2006]. El precio era tan bajo que no había forma de hacerse cargo. Este año me encantaría abrir y haré lo posible para hacerlo. Pero está el precio, que no es mucho, y el tiempo que ofrecen». Abrir dependerá, comenta, de cuántos meses puedan trabajar este año y de cuánta ocupación supondrá: «Antes de confirmar las aperturas de los hoteles hay que vender esos viajes y, debido a los retrasos, no sabemos si habrá suficientes clientes dispuestos a comprar en seis semanas de margen lo que podrían adquirir en tres meses [12 semanas]. Si les das largas, a lo mejor escogen otras ofertas de viajes y no van al final con el Imserso», avisa. Para acoger a los turistas sénior, Azuline tiene previsto abrir uno o dos hoteles («si hay demanda») en Ibiza (253 habitaciones en el Bergantín y 308 en el Mar Amantis). Supondría, en el caso de nuestra isla, dar trabajo «a unos 90 trabajadores en el Bergantín y a unos 100 en el Mar Amantis».

Precisamente, el director comercial de Azuline subraya que no trabajan con el Imserso por los beneficios económicos: «No lo hacemos para ganar dinero, sino para no perder y para poder tener un buen personal. Debido a la dificultad de encontrar empleados buenos, el Imserso viene muy bien para fidelizarlos. Es una gran ayuda, pues puedes ofrecer más meses de trabajo (entre nueve y 10 meses al año) que les permite cotizar y ganar más dinero. Como puesto, es más atractivo que uno que solo abre en temporada alta».

Reabrir es caro

Además, sirve para mantener las instalaciones: «Una reapertura tras estar cerrado cinco o seis meses cuesta mucho dinero. Es cara. Las cosas se rompen. Eso se evita cuando se sigue trabajando en el hotel. ¿Cuánto? Reabrir cuesta entre 60.000 y 70.000 euros. Y no sólo mantienes las instalaciones: también las redes, las valoraciones, las ventas… Todo eso ayuda de cara a la temporada».

El retraso que generan ahora los recursos presentados por los tres operadores repercutirá en la programación de las cadenas que optaban a trabajar con el Imserso: «Hay que planificar las vacaciones del personal, los avisos para que trabajen entre octubre y diciembre... Y las reparaciones de invierno: si tenemos dos o tres meses para realizarlas, vamos con tiempo, pero si sólo cerramos cinco o seis semanas, hay que planificarlas ya para saber, cuando se vayan los turistas del Imserso, qué hay que renovar o arreglar para volver a abrir», advierte Weitzel.