Rafa Guerrero, psicólogo especialista en niños y adolescentes, participará en la tercera edición de Gestionando Familias el martes 29 de agosto en el Club Diario de Ibiza. ‘EmociónArte: el arte de gestionar las emociones y los problemas de conducta’, es el tema elegido en esta ocasión.

Con un dilatado currículo, Guerrero es experto en psicología educativa, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta, psicoterapia breve con niños y adolescentes y clínica e intervención en trauma, entre otras especialidades. La charla está enfocada a familias y profesionales que trabajan con niños en cualquier ámbito.

P: ¿En qué consiste la gestión emocional?

R: Consiste en identificar qué emociones sentimos y en qué situaciones, como el miedo, la rabia, la tristeza o la culpa. Se trata también de tener estrategias para poder regular esas emociones y poder regresar a la calma. Por ejemplo, ante situaciones de tristeza, tenemos que regresar al equilibrio, a la calma, eso es ser emocionalmente inteligente.

P: ¿Es un arte?

R: Sí, es un arte que se tiene que aprender y del que muchas veces no hemos tenido los mejores profesores. ¿En cuántas casas no se ha permitido mostrar el miedo o estar triste? El hecho de que hablemos de esto es ya una fiesta, un paso hacia delante.

P: ¿Cómo se podría intentar inculcar este arte a los padres y profesores?

R: Es un idioma emocional que consiste en aprender a identificar y gestionar las emociones. Recomendaría a los padres y educadores ‘ponerse las pilas’ e interesarse sobre este tema. Es importante conocer a nuestros hijos y estar informado a través de fuentes fidedignas.

P: Otro de los temas que también aborda con frecuencia son los vínculos emocionales. ¿Cómo se hace fuerte un vínculo entre padres e hijos?

R: A través de la presencia, el acompañamiento, el escuchar de manera activa, el entender a los hijos y que se sientan comprendidos es muy reconfortante. Eso es lo que va generando el vínculo, es el roce, no es algo mágico, es como una relación de amistad. De repente me presentan a alguien y no por ello somos los mejores amigos, sino que esto requiere tiempo y roce.

P: No se trata solo de estar mucho tiempo con los hijos.

R: No solo es estar presentes sino conectado con el niño, ser empático. Hay padres que pasan mucho tiempo con sus hijos, pero que no conectan con ellos, les juzgan constantemente: ‘¿por qué estás enfadado, por qué estas llorando?’, ‘es que lo tienes todo y estás todo el día quejándote’, ‘no llores’, ‘hay que estar contento en esta vida’... Es una manera de no permitir la emoción. Hay que estar presentes, conectar con lo que necesitan, acompañarles, que sientan las emociones agradables y las que no lo son. Los niños tienen que sentirse protegidos. Somos sus entrenadores de vida.

P: Estar a expensas de un niño quizá se pueda malinterpretar como que los niños serán unos malcriados.

R: Siempre digo que los padres y cualquier adulto que está con niños tiene que estar al servicio de sus necesidades, no de sus deseos. El niño puede desear jugar a la Wii, pero no podemos dejarle jugar toda la tarde. Pero cuando el niño necesita ser protegido, eso no es un capricho. Esa es la manera de transmitir a los niños que somos figuras seguras, que cada vez que se sientan mal pueden acudir a nosotros, y que estamos ahí para escucharles, para atenderles. Hay veces que no podemos hacer nada. Si están tristes, porque se ha muerto el abuelito, pues no podemos solucionarlo.

P: Las rabietas son un tema que preocupa mucho a los padres y ante el que no se sabe muy bien cómo actuar.

R: Que el niño se haya portado mal o que el niño haya hecho algo que no está bien, no quiere decir que no le tenga que atender. Pero lo que todos hemos hecho, y yo también lo recomendaba en mis inicios, era ignorar. A medida que me ido formando me he dado cuenta de que no hacer caso, es echar más leña al fuego.

P: Entonces, si un niño tiene una rabieta de las fuertes, ¿qué se puede hacer?

R: En primer lugar, entender que el niño no nos está echando ningún pulso. Lo que está mostrando con su conducta son sus sentimientos, está manifestando una rabieta, porque lo que siente es rabia, y esa es la manera más adaptativa que tiene de expresarse. Cada uno utiliza las herramientas que tiene. Si el niño pudiera decir a sus padres: ‘Me enfada mucho que no vayamos al parque, porque me lo habías prometido, y me siento injustamente tratado’... Pero el niño tiene cuatro años y su manera de manifestarse es la rabieta. Es como decir: ‘no me ha gustado la jugarreta que me has hecho’.

P: ¿Alguna indicación para parar esa rabieta?

R: Lo que hay que hacer es estar ahí presente, con una presencia bien atendida, no con los brazos en jarra y diciendo ya está otra vez este niño enfadado. Desde la calma, desde la tranquilidad, y aceptando que tu hijo está enfadado y que la mejor manera que tiene de mostrar su enfado es pataleando el suelo. Así conseguiremos poco a poco calmarlo. No calman los dispositivos tecnológicos, el ‘te voy a comprar tu helado favorito’. Esto por supuesto que calma, pero no de la manera adecuada. El objetivo es que el niño experimente la emoción, pero que esté acompañado. No pasa nada porque mi hijo esté triste o enfadado, pero sí que pasa si mi hijo está triste y solo. Esto es lo peor. El ser humano lo pasa mal cuando siente emociones desagradables y está solo.

P: Cuando acabe la charla, ¿con qué le gustaría que se quedaran los asistentes?

R: Me gustaría resolver dos o tres dudas que puedan tener en relación a qué es esto de la inteligencia emocional y cómo podemos desarrollar el arte de la gestión de las emociones. También me encantaría que la gente se fuera con otras dudas. Que los padres se planteen: ¿qué puedo hacer con mis hijos? Me llevo unas ideas pero me ha dejado con otras dudas. Pues mira, Rafa Guerrero me ha planteado que el castigo no es tan positivo como yo pensaba.