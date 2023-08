UGT reclama que el Gobierno eleve el salario mínimo interprofesional en Balears por la insularidad

Las reclamaciones del plus de insularidad son continuas por parte del sector público. Trabajadores de Sanidad, Justicia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad se han manifestado en diversas ocasiones para exigirlo e incluso desde las instituciones de las Pitiusas lo han reivindicado. Sin embargo, poco se habla de los trabajadores del sector privado, que también sufren el sobrecoste de la insularidad.

Ese extra del coste de la vida rondaría el 18%, según UGT conforme a diversos estudios. Es por ello que el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, indicó que reclamará al Gobierno «que el salario mínimo interprofesional recoja esta peculiaridad».

«Llevamos tiempo reclamándolo y este año lo haremos otra vez», aseguró Álvarez, que valoró que esta mejora debería aplicarse de forma generalizada en las Illes Balears durante su comparecencia ante los medios de comunicación junto al secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Antonio Oviedo; el secretario general de FeSMC en Balears, José García, y la secretaria general de FeSMC en las Pitiusas, Guadalupe López.

Reparto de beneficios

Aparte de esta reclamación del salario mínimo, señaló que las empresas deberían repercutir en los salarios un sobrecoste que «sí se refleja en sus resultados».

Denunció que ese plus que las empresas no pagan «si lo repercuten a la hora en los servicios que se ofrecen en Ibiza y Formentera». Por esta razón reclamó que exista un reparto de ese beneficio «que generan los trabajadores y no se ve reflejado en su sueldo».

Advirtió a las Administraciones y las patronales de la isla que se debe trabajar en esta materia «porque si no van a tener serios problemas» para cubrir las necesidades de mano de obra. «A nadie se le escapa que si los trabajadores de la Península tienen que vivir hacinados y en infraviviendas cuando vienen aquí, como estos trabajadores de Sant Josep, empezarán a no venir», añadió.

Recalcó la oposición «tajante» del sindicato a que «se fijen cupos de trabajadores que se contraten en el extranjero exclusivamente para la temporada turística[...] Las plazas de trabajo en el sector turístico se pueden cubrir si hay condiciones dignas».

Protección de los avances

Álvarez subrayó que el sindicato no consentirá un retroceso en los avances en materia laboral que se han conseguido en Balears en el sector turístico a través del diálogo con las Administraciones y las patronales.

Se dirigió directamente al actual Govern balear para recordarle que «estos acuerdos hay que respetarlos». «Nosotros no firmamos unos acuerdos para que duren una legislatura, no estamos para eso, sino para que esos compromisos se mantengan en el tiempo».

Pidió al Govern que ahora preside Marga Prohens (PP) que acuda al diálogo en caso de querer llevar a cabo modificaciones «y no a la imposición». Recalcó que el sindicato «no se va a quedar mirando a ver qué pasa si todo lo que se ha construido lo intentan eliminar».

El secretario general del sector servicios en Balears, quiso recordar que los avances en materia de derechos laborales que recoge la última reforma de la ley de turismo se negociaron con patronales, consells y sindicatos, por lo que exigió el mismo consenso a cualquier cambio que se pretenda llevar a cabo.

Respecto a sí se ha abordado este asunto con el equipo de gobierno del ejecutivo balear actual, José García denunció que el diálogo «hasta ahora es cero». «Las direcciones generales de Trabajo y de Turismo se han reunido de manera exclusiva con las patronales, con los sindicatos, al menos con nosotros, todavía no se han reunido», añadió.

La evaluación de cargas de trabajo de las camareras de piso no se está realizando

El secretario general de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo en Balears, José García, denunció ayer que la evaluación de las cargas de trabajo de las camareras de piso que exige la Ley de Turismo desde el pasado 1 de abril se está incumpliendo de forma generalizada. «Es un tema que se tiene que abordar ya, porque las cargas de trabajo de las camareras de piso son excesivas y es necesario que las empresas las regulen», reclamó. Advirtió que si las empresas no lo hacen, «la Administración, a través de la Inspección de Trabajo, tiene que actuar, como dice la norma». Señaló que este incumplimiento es generalizado en todas las islas, a pesar de que el sindicato en Ibiza considera que se produce en la isla especialmente. «Yo no distinguiría a una isla de otra, porque desgraciadamente, según nuestros números, no se está llevando a cabo esa evaluación de cargas de trabajo en la mayor parte de establecimientos de Balears».