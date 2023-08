Agresión a un técnico de ambulancias en Ibiza: Las secuelas de una paliza

Toni González es plenamente consciente de que debe luchar para dejar atrás su depresión, pero asegura que aún se ve incapaz. Confiesa que se estremece cada vez que se cruza con una ambulancia por la calle, pese a que las ha conducido durante más de la mitad de la vida. Los recuerdos de la paliza que recibió aún le atormentan. Le impedían conciliar el sueño hasta que empezó a tomar zopiclona todas las noches. Este solo uno de los cuatro fármacos que le han recetado diariamente: ansiolíticos para paliar las crisis de ansiedad y antidepresivos.

Cuando narra su calvario, se percibe que está especialmente dolido por una sensación de desamparo. Salvo su familia, no vislumbra apoyos para salir a flote, sobre todo por parte de los que tendrían que haber velado por hacer cumplir el protocolo que le hubiera protegido de la agresión. «Es que ni tan solo me han llamado desde mi empresa (Gsaib) ni de la gerencia del 061 para preguntarme cómo estoy o si necesito algo», se desfoga.

Antecedentes

Como tantos otros compañeros de su sector, González había tenido que lidiar con momentos de tensión por culpa de turistas borrachos y colocados o, incluso, por el incivismo de los conductores, cada vez más acusado. De hecho, ya había sido víctima de una agresión: un motorista lo arrolló en Cala de Bou porque no quería esperar a que el médico y el enfermero de la UVI móvil regresaran con el paciente que debía trasladar.

Aquel incidente le costó una fractura de cadera. Para más inri, tan solo tres días después de reincorporarse al trabajo, una vez recuperado, fue víctima de una agresión aún mucho más grave y de la que no se recupera.

Todo empezó poco antes de las 18.30 horas del 23 diciembre. Los familiares de un enfermo psiquiátrico de mediana edad avisaron al 061 de que necesitaba asistencia domiciliaria. El protocolo marca que, en estos casos, la ambulancia debe estar asistida por la policía. González preguntó por el acompañamiento de los agentes cuando le comunicaron el servicio, pero recuerda que le comunicaron que «no hacía falta porque el paciente estaba tranquilo».

Así que partió de su base en el Centro de Salud de Sant Antoni hacia el centro del pueblo, junto a una médica y una enfermera.

Al llegar junto al domicilio y no encontrar sitio donde aparcar, como el vehículo cortaba la calle, González solicitó de nuevo presencia policial. Sus dos compañeras empezaron a subir al segundo piso, donde habían reclamado su presencia y él decidió acompañarlas.

Los recibieron los padres, ambos mayores de 80 años, y una hermana. Se trata de una familia del pueblo de toda la vida. Al preguntarles por su hijo, les contaron que se estaba comportando de manera extraña y que llevaba días sin tomar su medicación. No habían terminado su explicación cuando irrumpió el paciente, «un hombre fuerte», y lanzó una patada a la cara de la doctora. «¡Como Bruce Lee!».

González se arrojó sobre el agresor, ambos cayeron. Sus compañeras huyeron, mientras él empezó a recibir golpes, patadas y mordiscos al tiempo que trataba de inmovilizar a su oponente en el suelo. Los padres perdieron los nervios y, con el instinto de proteger a su hijo, empezaron a pegar al técnico. Él recuerda recibir unos puntapiés de la madre a los que achaca la fractura de su nariz.

La enfermera regresó y le ayudó a escapar. Corriendo por las escaleras, aún le arrojaron un cenicero en la cabeza y otro objeto en la espalda. Ya en la calle, se encerró en la ambulancia hasta que llegó la policía y le evacuaron al Hospital Can Misses.

En el pozo

González ahora sufre especialmente por su hija, de siete años. «Por la calle, me paran para interesares por cómo estoy y ella luego me pregunta qué es lo que me hicieron», confiesa. Hace poco, estando en la playa con ella, se dio cuenta de que no le había quedado bien la nariz tras la operación.

«Ahora me entra mucha agua y aún duele», detalla, pese a que estuvo cuatro días ingresado para que le repararan el tabique. Esa operación pudo costeársela porque contaba con un seguro privado, que también le proporciona el psiquiatra que le atiende una vez al mes. «No sé qué hubiera pasado si no llego a tener el seguro, porque no podría pagar el tratamiento y la hipoteca».

Aún espera noticias de los juzgados por las denuncias interpuestas por su abogada, tanto por la agresión como por la supuesta negligencia del 061 al no activar el protocolo

En la sanidad pública, se encargan de su seguimiento una psicóloga y otro psiquiatra. En cambio, lamenta un desinterés de la mutua de su empresa. «Me hicieron ir a Palma, al cabo de dos meses, para que me viera un psicólogo. Tuve que volver después y dijo que me iría llamando cada dos semanas, pero no volví a saber nada».

Además, aún espera noticias de los juzgados por las denuncias interpuestas por su abogada, tanto por la agresión como por la supuesta negligencia del 061 al no activar el protocolo de acompañamiento al personal de la UVI móvil. «Quiero cambiar y quiero estar bien, pero lo veo todo oscuro», confiesa.