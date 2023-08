El secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha denunciado esta mañana en Ibiza el corte de agua que ha sufrido un asentamiento de infraviviendas en el que residen trabajadores de temporada en Sant Jordi. Los sindicalistas han explicado que estos trabajadores usaban una conexión, que creen que iba a la red municipal de agua Sant Josep, para la limpieza de enseres y su propio aseo.

Álvarez ha exigido al alcalde del Ayuntamiento de Sant Josep, Vicent Roig, que "por decencia, dignidad y por cumplir con los derechos humanos les restablezca el suministro de agua".

Desde el Consistorio han manifestado su extrañeza por las palabras de Álvarez, dado que no tienen constancia de ninguna toma de agua en la zona y aseguran que no se ha ordenado ningún corte de suministro.

Avergonzados tras visitar el asentamiento

El secretario general del sindicato ha hecho las declaraciones en la rueda de prensa previa a la asamblea que se ha celebrado con los representantes de UGT en Ibiza. Según ha relatado, esta mañana han visitado a los trabajadores de este asentamiento, del que ha indicado salir "avergonzados de vivir en un país donde hay trabajadores que tengan que vivir en esas condiciones". Ha advertido de que si las autoridades municipales no restablecen el suministro, el sindicato se vería "en la obligación de presentar una denuncia".

📣En Eivissa hemos estado en un campamento de trabajadores que no encuentran vivienda y duermen en tiendas o al aire libre.



Son trabajadores con contrato indefinido, de sectores diversos y sueldos medios. La inexistencia de oferta de vivienda les obliga a estas condiciones. 1/3 pic.twitter.com/mxzY7wXM0w — Pepe Álvarez (@SG_UGT) August 24, 2023

"Creo que detrás de esta medida hay racismo"

"Creo que detrás de esta medida hay racismo", considera Álvarez. "Si fueran españoles estoy seguro de que no tendría la desvergüenza de hacerlo, pero como son saharauis, aunque muchos con la nacionalidad española, parece que eso tiene menos importancia", añade.

Criticó la actitud de las administraciones públicas "que no hacen o hacen bastante poco para que estos trabajadores tengan garantizado el alojamiento con una mínima dignidad". Ha afeado la falta de planificación que ha existido, permitiendo "la construcción de hoteles sin pensar que en esos hoteles alguien va a tener que trabajar y que hay unas necesidades que se tenían que haber planificado para su cobertura".

Ha señalado que, ya que no se ha hecho ese trabajo previo, "que esas Administraciones no priven de un derecho fundamental como es el acceso al agua que tenían y que el alcalde les ha cortado".

Ni un paso atrás en derechos

El secretario general de UGT, que ha comparecido ante los medios junto al secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Antonio Oviedo; el secretario general de FeSMC en Balears, José García, y la secretaria general de FeSMC en las Pitiüses, Guadalupe López, ha subrayado los avances en materia laboral que se han conseguido en Balears en el sector turístico a través del diálogo con las Administraciones y las patronales. Se ha dirigido directamente al actual Govern balear para recordarle que "estos acuerdos hay que respetarlos". "Nosotros no firmamos unos acuerdos para que duren una legislatura, no estamos para eso, sino para que esos compromisos se mantengan en el tiempo".

Ha pedido al Govern que ahora preside Marga Prohens (PP) que acuda al diálogo en caso de querer llevar a cabo modificaciones "y no a la imposición". Ha recalcado que el sindicato "no se va a quedar mirando a ver qué pasa si todo lo que se ha construido lo intentan eliminar". En materia de diálogo, José García ha señalado que desde el Govern todavía no se les ha convocado a ninguna reunión para abordar los problemas generales de la Comunidad Autónoma, "como sí se ha hecho con los empresarios", ha denunciado. Ha recordado que los avances en materia de derechos laborales se negociaron con patronales, consells y sindicatos, por lo que ha exigido el mismo consenso a cualquier cambio que se pretenda llevar a cabo.

Por otra parte, García ha denunciado que la evaluación de las cargas de trabajo de las camareras de piso que exige la Ley de Turismo, no se está llevando a cabo. "Es un tema que se tiene que abordar ya, porque las cargas de trabajo de las camareras de piso son excesivas y es necesario que las empresas las regulen", ha reclamado. Ha advertido de que si las empresas no lo hacen, "la Administración, a través de la inspección de Trabajo, tiene que actuar, como dice la norma".

Repercutir el coste de la insularidad

En clave ibicenca, ha señalado que el coste de la insularidad, que calculan en un 18%, es un aspecto que se debe tener en cuenta en materia salarial. Es por ello que ha reclamado a las empresas que repercutan en los salarios un sobrecoste que "sí se refleja en sus resultados".

Ha denunciado que ese plus que no pagan "es lo que se cobra de más a los turistas que vienen a la isla". Por esta razón ha reclamado que exista un reparto de ese beneficio "que generan los trabajadores y no se ve reflejado en su sueldo".

Ha advertido a las Administraciones y las patronales de la isla que se debe trabajar en esta materia y el mantenimiento de los derechos laborales "porque si no van a tener serios problemas" para cubrir las necesidades de mano de obra. "A nadie se le escapa que si los trabajadores de la Península tienen que vivir hacinados y en infraviviendas como estos trabajadores de Sant Josep, empezarán a no venir", ha añadido.