Salud empieza a enviar 500 sms al día para que los pacientes de Ibiza y Formentera valoren la atención recibida

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha empezado esta misma semana a enviar 500 sms diarios a pacientes para que valoren, a través de una encuesta, la atención recibida. En total, la gerencia ha contratado 15.000 mensajes de texto mensuales, detalla Maria Costa, coordinadora de la Unidad de Mejora Continua y Seguridad del Paciente, que explica que antes de empezar a enviar los cuestionarios a los usuarios, se han hecho «pruebas internas» para comprobar que el sistema funciona.

La idea de que los propios pacientes valoraran la atención recibida, incluida en el plan estratégico 2022-2024, llevaba tiempo en la cabeza de los responsables de la sanidad pública pitiusa, que ha contratado este servicio de sms así como las herramientas para poder tener la información de estas encuestas en tiempo real con la empresa RateNow por 17.424 euros por un año.

El sistema de evaluación de satisfacción de los pacientes se tenía que poner en marcha sí o sí en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que es uno de los aspectos a los que obliga la certificación de calidad ISO 9001. Ya puestos, en la gerencia decidieron «explorar» las opciones para ampliarlo a toda el área.

Este medio millar de mensajes de texto diarios se enviarán «de forma aleatoria» entre pacientes que hayan recibido el alta de hospitalización o rehabilitación o hayan acudido a una consulta o a urgencias en las últimas 48 horas.

Los tipos de encuestas se dividen en seis áreas, explica Costa: consultas externas, hospitalización, urgencias, cirugía mayor ambulatoria, rehabilitación y Atención Primaria.

El mensaje que recibirán en sus móviles incluye un enlace a una plataforma en la que encontrarán la encuesta. «Se contesta muy rápido, en dos o tres minutos», indica Maria Costa, que señala que el primer bloque lo forman cuestiones «muy concretas» que los usuarios tienen que puntuar del uno al cinco en función de su experiencia. En las últimas dos preguntas hay un espacio para que detallen aquello que consideren necesario. «Es un momento», insisten antes de señalar que la intención con estos mensajes es que las personas puedan responder «tranquilas», en cualquier momento cuando ya estén en sus casas. Además, podrán hacerlo en castellano, catalán o inglés.

Encuestas a ciegas

Los pacientes pueden estar tranquilos ya que las personas que les han atendido no conocerán nunca sus respuestas. «No se puede decir que es anónimo», indica la responsable de la Unidad de Mejora Continua y Seguridad del Pacientes, porque para saber a quién enviar el sms se tiene que saber qué personas han usado la sanidad pública o han recibido un alta en las últimas 48 horas. «Pero sí podemos decir que son encustas a ciegas», recalca. Es decir, que las personas que extraigan los datos y analicen las respuestas no sabrán quién está detrás de cada una de las encuestas. Tanto Costa como la gerencia del Área de Salud insisten en la importancia de que los usuarios de la sanidad pública de las Pitiusas no ignoren estas encuestas ya que servirán «para ir mejorando» aquellos aspectos de la asistencia en los que se detecte que es necesario.

Hay unas pocas preguntas que son comunes, independientemente del dispositivo que haya empleado el paciente como, por ejemplo, si el profesional que le atendió se identificó. Luego, las cuestiones varían. A los pacientes que han estado hospitalizados se les pregunta si les pusieron la pulsera identificativa, si había tranquilidad en la planta, si se respetó su descanso y su intimidad y también por aspectos «más mundanos» como la limpieza o la comida. En Urgencias, un dato importante son los tiempos de espera, tanto antes como después del triaje. Y en Atención Primaria, si se llevó a cabo un seguimiento tras la visita o si se le recomendaron hábitos de vida saludable.

Una respuesta por cada tres encuestas

En el área sanitaria son conscientes de que no todo el mundo responderá los cuestionarios. De hecho, desde RateNow ya les han advertido de que acostumbra a contestar entre un 25% y un 35%. «Lo de la gente mayor es algo que nos preocupaba», reconoce Maria Costa cuando se le pregunta por los usuarios muy mayores. Sin embargo, desde la empresa han asegurado al área de salud que en otros hospitales y gerencias en las que lo están aplicando no han notado una reducción del porcentaje de respuestas enviadas por usuarios de más de 65 años. «Esto nos dio tranquilidad, ya que queríamos abarcar el máximo posible de edades», continúa Costa.

En un principio, se analizarán los datos al trimestre, salvo que en algún servicio o dispositivo se aprecie algún problema por el que haya que revisar las encuestas con menor frecuencia. Algunos de los problemas que se detecten pueden convertirse en incidencias y derivar en investigaciones más exhaustivas.

El objetivo, insisten, es «reajustar» tanto los procesos que no estén funcionando como debieran como la información que llega a los pacientes cuando ésta no es la correcta. «Hablamos todo el rato de cosas que puedan estar mal, pero esperamos recibir también algún agradecimiento «, indica la coordinadora de la unidad.