El atractivo de perderse por los rincones "secretos" de Ibiza

Descubrir «el lado más salvaje» de la Ibiza, su «otra cara». Son algunos de los reclamos que utilizan las empresas y particulares que ofrecen sus excursiones por la isla a través del portal de «experiencias» de la plataforma Airbnb. «Descubre el lado más salvaje y natural de la isla en paddle surf. Escapa de los lugares masificados o comercialmente conocidos haciendo de ello una experiencia única y relajante», afirma en su perfil SUP Ibiza, una de las empresas de excursiones a bordo de estas pequeñas tablas que ofrece sus rutas en esta web. En ellas detalla que visitarán cuevas marinas, se bañarán en aguas «cristalinas» y «disfrutarán de acantilados y rincones secretos de nuestra costa», unas afirmaciones que la empresa, a la que casi todos sus clientes le dan muy buena nota, acompañan de idílicas y divertidas imágenes de algunas de las excursiones.

Entre las experiencias disponibles para este final de verano abundan las que proponen descubrir la isla desde el mar. No sólo las hay en kayak o haciendo paddle surf, actividades de unas horas por las que los anfitriones acostumbran a cobrar entre 50 y 60 euros. Muchas de ellas son a bordo de yates, cuyo precio por persona es algo más elevado.

«Prepárate para explorar algunos de los tesoros naturales más imponentes de Ibiza», reza otros de los anuncios, que promociona descubrir la costa de la isla, «el paraíso», en kayak y haciendo snorkel. En el anuncio se ve a los clientes en «playas solitarias» y accediendo a cuevas a bordo de las canoas que, según el mapa que se incluye, parten de la costa de Sant Josep, de los alrededores de Cala Codolar. Las fotografías, muchas de ellas impactantes, son el gran reclamo de estos perfiles. Uno de ellos, por ejemplo, se centra exclusivamente en visitar sa Pedrera de Cala d’Hort (mal llamada Atlantis): «Queremos ofrecerte una experiencia única y diferente, llevándote a un rincón muy especial de esta isla». Además de las imágenes, se incluye un vídeo en el que se ve a algunos de los excursionistas lanzándose al agua desde las escarpadas rocas de esta zona de la costa.

Aunque, para fotos impactantantes, las que incluye en su perfil Donovan, anfitrión de The other face of Ibiza. Mar, acantilados, recodos de aguas transparentes... Las imágenes que muchos sueñan con tener en sus perfiles de Instagram. El anfitrión promete llevar a sus excursionistas «a lugares donde sería muy difícil llegar sin un guía». «Atrévete a descubrir la otra cara de Ibiza a través de rutas de senderismo hacia rincones remotos de la isla», indica. Una idea muy similar a la que expresa Jekaterina en el anuncio de sus rutas por la costa suroeste de Ibiza: «Una maravillosa excursión de un día por la costa suroeste de la isla que te mostrará los lugares más bonitos, emblemáticos y ocultos de Ibiza». Ocultos como ses Salines, las puertas y el reloj de sol de Cala Llentia, Cala Jondal y su «aspecto tropical» (sic), es Vedrà, donde, cómo no, no falla la referencia a la magia y la energía del islote, y sa Pedrera de Cala d’Hort.

Corriendo. Es como propone otra de las anfitrionas conocer la isla: «Es la manera perfecta de ver la belleza oculta de esta isla mágica, desde las torres piratas hasta los cristales que se forman naturalmente, los lagos salados y la abundante flora. Correremos por hermosos senderos, rodeados de hierbas y flores silvestres, y fuera de los caminos trillados», afirma.