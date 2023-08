Este 'parking' del aeropuerto de Ibiza es un desastre

«Oh là là!». La exclamación francesa es de una mujer con claro acento inglés. Llega con su marido y dos hijas al aparcamiento de los rent a car del aeropuerto, arrastrando dos maletas grandes y otras cuatro de cabina. La fila para subir al ascensor sale por la puerta del edificio. Hay dos ascensores, pero uno de ellos tiene un cartel que indica que está averiado. Cuando el ascensor que funciona abre sus puertas, las personas que bajan sonríen resignadas a las que van a entrar, como diciendo: ‘¡Ánimo, que por fin os toca!’. Seguramente ellos han tenido que esperar más. El ascensor siempre baja a la planta 0, pero no siempre llega a los demás pisos.

La situación no es puntual y hoy [por ayer] es un día bueno. Al menos funciona un ascensor. La empleada de uno de los rent a car que ofrece su servicio en este edificio que gestiona AENA, y que prefiere no dar su nombre, explica que los ascensores fallan desde antes del verano. «Es una vergüenza, porque somos el primer y el último contacto que tienen muchos turistas con la isla y se encuentran con que tienen que estar subiendo y bajando escaleras con las maletas a cuestas. Se supone que somos un destino turístico de renombre y dejamos este recuerdo en los que nos visitan». Habla de los días malos, esos en los que no funciona ningún ascensor.

Se queja también de los lavabos que, como los ascensores, están fuera de servicio muchos días. «Imagínate un día como hoy, que vienes con una urgencia y te encuentras con esta cola en los ascensores. Yo no lo he visto, pero imagino que más de uno habrá salido a regar el jardín...».

Ayer, cuando se hizo este reportaje, estaba averiado el baño de mujeres y también estaba bloqueada con una cinta la puerta del cambiador de bebés. El de hombres estaba abierto, pero la puerta no tiene pestillo.

Turistas bajando por las rampas

La empleada de otra empresa que tampoco quiere ser identificada explica que no ha visto los dos ascensores funcionando desde que empezó a trabajar, en marzo. «Lo peor es que se lanzan a bajar por la rampa a pesar de que les decimos que está prohibido. Eso cuando no nos exigen que les llevemos las maletas». Señala que, aunque AENA es la encargada del mantenimiento de las instalaciones, los clientes acuden a quejarse a los empleados de las empresas de alquiler de coches, que tienen que dar la cara en situaciones «que a veces son muy tensas».

Lo corrobora un compañero suyo: «Al final siempre nos acaban preguntando a nosotros, como si fuésemos responsables del ascensor. Es un desastre».

En la cuarta planta, la que se queda con la peor parte de la situación, el responsable de oficina de Enterprise, William, explica que para sus clientes es una situación «horrible». «Cuando los dos [ascensores] están estropeados arreglan uno y el otro lo dejan sin arreglar». «Es una situación que afecta directamente a nuestro servicio y es AENA la responsable», apunta, y añade que en alguna ocasión se han visto obligados a bajar en un coche de alquiler a sus clientes, aunque no sea su obligación, por la gran cantidad de bultos que llevaban.

Desde AENA señalaron ayer que los problemas de ascensores y baños se habían «puesto en conocimiento de las empresas de mantenimiento responsables de su reparación y se está actuando sobre los elementos inoperativos para su pronta resolución».