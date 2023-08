Patrick Baiata: «Me gustaría poder trabajar más con la policía de Ibiza»

La seguridad de muchas estrellas de cine o deportistas de élite pasa por las manos de Patrick Baiata, creador de la compañía de seguridad P-Guards. Por su trabajo, este ‘guardaespaldas de los famosos’ y de grandes fortunas vive, duerme, come y viaja con ellos a destinos cotizados y de renombre internacional, y donde en algunos casos el lujo es la norma. Son destinos como Mónaco, Saint-Tropez, Dubai, Los Ángeles, Milán, Londres, Mikonos y, por supuesto, Ibiza y Formentera.

A él, la fama se la ha granjeado su propia faceta, por su exposición pública y el interés que despierta la peculiaridad de su oficio. A la publicidad le debe también el poder posicionarse en un nicho laboral tan específico. Tenía un amigo en la televisión suiza y aprovechó el trampolín para arrancar en el sector, hace más de 20 años. «Tuve suerte -cuenta-, un mes después de crear P-Guards salí en la televisión y más de medio millón de personas me vieron. Comencé a trabajar con discjockeys famosos, celebridades y familias ricas», explica.

Más allá de este primer empujón, defiende la profesionalidad como sello de su empresa. «La gente confía en nosotros», afirma. Además de la profesionalidad, la formación y la buena forma física, Baiata destaca la comunicación como una de las cualidades fundamentales del guardaespaldas, lo que convierte en un activo valioso la versatilidad en el manejo de los idiomas. Habla español, inglés, alemán, francés, italiano y checo. «Esta última lengua no la domino mucho, pero mi madre es originaria de la República Checa», explica Baiata, que nació en Suiza.

Robos en Villas

Su trabajo en Ibiza se concentra en la temporada turística, indica. Nada más comenzar a hablar de la isla, muestra su preocupación por los robos en villas. «Un gran problema son los bandidos». «No les importa si la gente está dentro», señala. «Conozco a una mujer alemana que se encontraba dentro y le robaron más de 400.000 euros en joyas y bolsas».

Considera que en Ibiza no hay efectivos policiales suficientes para las necesidades de seguridad de la isla en verano. «El problema es que en Ibiza no hay mucha policía y seguridad en verano». «Pienso que la policía no puede controlar toda la isla sola. Debe trabajar más con la seguridad profesional, porque nosotros somos también investigadores», explica Baiata, que por su trabajo permanece en contacto asiduo con las fuerzas de seguridad. «No tengo ningún problema, pero me gustaría trabajar más con la policía [de Ibiza]», lamenta.

La sofisticación de las organizaciones dedicadas a robar en villas es algo que reconoce, pero que no parece preocuparle en demasía. «Ellos están muy organizados, pero nosotros también», afirma Baiata sobre los profesionales que integran su empresa. «Tengo a la mejor gente de formación militar, expolicías muy preparados y guardaespaldas. Esta es la razón por la que estamos preparados para todo», declara. En total, 48 personas trabajan en P-Guards. Ahora, también cuentan con el auxilio de la tecnología a través de la implementación con drones de los servicios de vigilancia o seguridad, que permiten ver si un vehículo o una persona se acerca a alguien o una villa.

Con intención comercial, Baiata ha aprovechado la exposición pública como veta a explotar, una idea que ha plasmado a través de la creación de una empresa de marketing, que ha bautizado como Media One International. La iniciativa partió de su socia Laura, quien advirtió que la gente reconocía a Patrick y le proponía proyectar su imagen personal o la de un producto o marca. La empresa se creó en 2020 y tiene sede en Dubai, con ella Baiata pretende diversificar su negocio y conseguir una nueva vía de ingresos. «Por supuesto que no podré seguir siendo guardaespaldas con 60 años. Por eso tengo un equipo de gente. Además, soy un hombre de negocios, y por esto creé mi empresa», declara Baiata.