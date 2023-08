Dos veces en menos de quince horas. Los bomberos de Ibiza tuvieron que rescatar en dos ocasiones, entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, a la misma persona: un excursionista norteamericano. Ambas actuaciones, a cargo del Grupo de Rescate Vertical, en la misma zona: la costa norte de Sant Antoni, uno de los puntos negros de este tipo de rescates del verano ibicenco.

El primero de los rescates tuvo lugar a primera hora de la tarde. El Parque Insular de Bomberos recibía la alerta poco antes de las tres de la tarde. Un hombe de unos 50 años se había lanzado al mar en el Ullal de na Coloms (mal llamada Cueva de la Luz) y, tras darse un chapuzón, no era capaz de salir del agua buceando. En ese momento, hasta la popular cueva de los alrededores de Cala Aubarca se desplazó un vehículo del Grupo de Rescate Vertical con cuatro bomberos, tres de ellos de este grupo, indicaron desde el Parque Insular.

El Ullal de na Coloms es un viejo conocido de los rescatistas ibicencos (junto con sa Pedrera de Cala d’Hort, mal llamada también Atlantis), ya que salir de este enclave no es nada fácil, se trata de una costa prácticamente vertical y muy rocosa y para salir de la cueva hay que ascender por una cuerda. Las redes están plagadas de fotos y vídeos de este enclave que hacen un efecto llamada para todos aquellos que quieren colgar fotos del impactante lugar en sus redes.

Cuerdas para salir de la cueva

Para ayudarle a salir de la cueva, los bomberos desplegaron una instalación de cuerdas por las que descendieron y ayudaron a subir al hombre. Este primer rescate se prolongó hasta poco antes de las siete de la tarde. El hombre, que abandonó el lugar por su propio pie, no llegó, siquiera, a facilitar sus datos a sus rescatadores a los que, por desgracia, no tardó en echar de menos.

Y es que apenas eran las ocho de la tarde cuando se activó el segundo rescate. En esta ocasión, los bomberos recibieron el aviso desde una embarcación que se encontraba en Cala Aubarca, ya que los excursionistas no tenían cobertura. En ese momento, la información que tenían los bomberos es que se trataba de un «grupo» y que uno de ellos podría tener una pierna rota. Hasta allí se desplazan un vehículo ligero, el del grupo de rescate y ocho bomberos, cuatro de ellos de este último. En esos momentos, no tenían ni idea de que entre el grupo se encontraba el recién rescatado de la cueva. Al parecer, el susto no les quitó las ganas de seguir descubriendo la zona.

Perros y drones para localizar a los excursionistas

A las nueve y media de la noche, cuando el Grupo de Rescate Vertical estaba ya tratando de ayudarles, al dispositivo se sumaron la Unidad Canina de Rescate (con tres bomberos) y el Grupo Especial de Drones (con otros tres).

Los bomberos explican que no lograron llegar hasta ellos hasta bien entrada la noche, alrededor de la una de la madrugada. Fue entonces cuando descubrieron que el grupo eran, en realidad, dos personas y que una de ellas era el hombre de 50 años al que habían ayudado a salir del Ullal de na Coloms. Ambos se hallaban agotados y deshidratados, relatan. Por suerte, no sufrían lesiones. En un primer momento, los rescatadores les ofrecieron bebida y les ayudaron a llegar hasta un punto seguro.

Sin embargo, aún tardaron más de cuatro horas en dar por concluido el rescate. Durante la subida tuvieron que instalar «cuerdas y sistemas de tracción» para poder ayudar a los excursionistas a ascender, algo especialmente complicado debido a la pronunciada pendiente y la dificultad del terreno, insistieron desde el Parque Insular de Bomberos, que no dio por concluido el rescate hasta las cinco y media de la madrugada.