El Área de Salud genera más de cien toneladas de residuos de riesgo anuales

Agujas, bisturís, botes con restos de medicamentos, material de quirófano, restos de vacunas, desechables usados en pacientes con enfermedades infecciosas... Y sí, también botellas de agua, restos de tóner, envases, cartones y hasta restos de poda. Así es la basura que se genera en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. En total, más de 360 toneladas de residuos se contabilizaron el año pasado en el Hospital Can Misses, los centros de salud y el resto de dispositivos sanitarios de las Pitiusas, según detalla la memoria de la dirección de gestión y servicios generales del área sanitaria.

En total, el año pasado se generaron 360.852,66 kilos de residuos, cantidad de la que, según figura en el documento, se excluyen los que integrarían el grupo uno, los que no se derivan directamente de la actividad sanitaria y serían asimilables a los urbanos. Dos tercios de ese total (más de 233 toneladas) corresponden a residuos sanitarios que no son peligrosos «siempre que no hayan estado en contacto con pacientes infecciosos o con citostáticos» (esto último son, básicamente, tratamientos de quimioterapia). Es el caso de ropa desechable «manchada con fluidos corporales», pañales y absorbentes, material empleado para curas, vendas y guantes, batas y mascarillas de quirófano. También entrarían en estas más de 233 toneladas los envases y bolsas de sangre y otros derivados de ésta, viales, sondas, jeringuillas, catéteres, los sistemas para coger vías y los equipos de diálisis «sin punzón» y cuyo contenido será inferior a cien mililitros.

Residuos, cortantes, punzantes, tóxicos o infecciosos

Los residuos considerados peligrosos superaron, el año pasado, los de cien mil kilos. «Son residuos que se generan por la actividad sanitaria y requieren de una gestión específica dentro y fuera del centro sanitario ya que pueden generar un riesgo para la salud laboral y pública», detallan desde la dirección de gestión, que recalca que el riesgo es que haya «una exposición directa». Eso sí, matizan que dentro de este grupo se engloban también algunos residuos no peligrosos, pero que requieren una gestión específica, como elementos voluminosos, metales o los cartuchos de tóner de las impresoras y fotocopiadoras. Este último concepto, por ejemplo, supuso 361,4 kilos en 2022, indica la memoria.

Entre estos residuos peligrosos se cuentan aquellos «cortantes y punzantes» con los que los profesionales que manipulan los residuos podrían cortarse, como son agujas, bisturís, viales de vidrio o cristales rotos «con material biológico». También se engloban residuos con riesgo químico. Es el caso de los restos de medicamentos, especialmente citotóxicos y citostáticos, y no sólo éstos sino también los materiales que se hayan empleado en su preparación y los filtros de campana y todo lo que contenga fluidos (así como orina, excrementos y vómito) de los pacientes a los que se ha tratado con estos medicamentos. Por último entre los residuos con riesgo químico están los materiales «contaminados con bromuro de etidio, ácido sódico, naranja de acridina» así como las muestras y tejidos conservados en formol.

Además de los residuos de riesgo químico están los de riesgo biológico, detallan desde Salud: «Los generados por pacientes con enfermedades infecciosas, materiales de microbiología, inmunología y anatomía patológica, materiales de quirófanos y salas de parto, equipos de diálisis de pacientes portadores de VHB, VHC [hepatitis B y C] y VIH y restos de vacunas, entre otros».

El mayor volumen dentro de este segundo bloque corresponde a los reactivos de laboratorio, que el año pasado supusieron 13,6 toneladas de residuos, seguidos por los componentes electrónicos, que representaron 10,7 toneladas. A bastante distancia (casi 4.200 kilos) se encuentran los citostáticos mientras que en 2022 se desecharon 1.813 kilos de medicamentos caducados.

«¿Pinchos o tapas?»

«Los residuos pueden tener impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente», indican desde la gerencia del área, desde la que se ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre la importancia de tratar correctamente los residuos que se generan en los centros sanitarios.

«¿Pinchos o tapas?», pregunta uno de los carteles difundidos. «Tú eliges. O tapas bien el contenedor de punzantes o puede que algún compañero se pinche. Reduce el riesgo de accidente biológico por pinchazo cerrando bien y a conciencia cada contenedor. Los pinchos en los bares y las tapas bien cerradas», reza el texto del cartel, uno de los que más éxito han tenido de la campaña.

Ésta la forman otros cuatro carteles, convertidos en salvapantallas que aparecen en los ordenadores del área. Dos de ellos, bautizados como ‘La bolsa o la vida’, se centran en el uso correcto de las bolsas de basura: las negras para residuos urbanos y las verdes para desechos sanitarios. En otro de ellos se recuerda que los guantes deben ir siempre a estas últimas bolsas y con el último de los carteles se recuerda a los profesionales la importancia de un simple bolígrafo. «Sólo con esto puedes aumentar la seguridad en la gestión de residuos», se lee junto a la foto de un boli bic azul, herramienta imprescindible para anotar las fechas de apertura y cierre de los contenedores de residuos: «Ayudas a mejorar la seguridad y al mismo tiempo pones tu granito de arena para que cumplamos la normativa».

Gestión de residuos

«Existen estudios que determinan que si el sector salud fuese un país sería el quinto emisor de dióxido de carbono más grande del planeta», indica Héctor Martín Bergua, director de gestión y servicios generales del Área de Salud, que visitó hace unas semanas las instalaciones de Adalmo SL, la empresa que gestiona los residuos sanitarios del Ib-Salut junto a Vicente Mendoza y Gonzaló Espí (subdirectores de gestión de Ibiza y Formentera), Francisco J. Juan (responsable de la unidad de supervisión de la concesionaria) y Carolina Boned (coordinadora del servicio de alimentación de esta unidad de supervisión).

Una visita organizada por Joana Marí, responsable en materia de residuos y en la que Moisés Román, jefe de este mismo departamento de Adalmo, ejerció de guía. Y de formador, ya que los seis representantes del Área de Salud de Ibiza y Formentera recibieron formación durante la visita a Mallorca sobre los procesos de segregación y reciclaje de residuos. Durante la visita, Román explicó a los ibicencos la importancia de usar contenedores reutilizables para gestionar los residuos sanitarios «para minimizar el impacto que pueden tener estos en el medio ambiente». «El uso del contenedor reutilizable permite destruir los residuos en una bolsa de plástico homologada en vez de hacerlo en un contenedor rígido de plástico, reduciendo de forma evidente la cantidad de kilos de plástico que se eliminan por incineración habitualmente», señalan desde la gerencia del Área de Salud, que destaca que el pasado se formó a 60 personas en gestión de residuos. Además, hace hincapié en que en todos los centros «se realizan auditorías sobre la correcta segregación de residuos de forma semestral para impulsar medidas que permitan mejorar su gestión».