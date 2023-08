Malena Contestí: «La crisis de Vox tiene que ver con el poder, no con la ideología»

Malena Contestí atiende a este diario en una conversación telefónica desde su despacho, en el que se dedica a la abogacía después de dejar en el mundo de la política. Fue diputada en el Congreso gracias a una coalición electoral entre Actúa Baleares, partido que ayudó a fundar, y Vox. Menos de un año después, lo dejó con un durísimo comunicado en el que les acusó de ser un movimiento «extremista y antisistema»: «Me fui en cuanto vi qué era realmente Vox». Más tarde, en 2020, fichó por Ciudadanos, formación que dejó un año después por no tener «ni rumbo ni banderas».

¿Cómo ve la situación de Vox tras la marcha de Iván Espinosa de los Monteros?

Su marcha es una cuestión de puja de fuerzas dentro del partido, no de líneas ideológicas. Puede que la forma de hacer política de Vox sea ahora visualmente más extremista y que los que mandan sean pseudo-falangistas en lugar de solo ultraconservadores, pero la ideología del partido es la misma que cuando entró en las instituciones. Por eso mismo me marché yo, y posteriormente Macarena Olona.

Los críticos dan por hecho que el ‘ala dura’ de Vox forzó su salida.

Cuando Vox llegó a las instituciones nos vendió la película de que era un partido liberal, la nueva opción política que sustituiría al PP. En el momento en que llega a la vida pública, empezamos a ver cuáles son sus propuestas reales y sus movimientos extremistas. Yo vi por dónde iba el partido en su primer año de vida pública y decidí irme, otros vieron lo mismo que yo y se quedaron por las sillas. Si ahora, después de tantos años, sales dando una patada, el problema no es ideológico, sino de poder. Vox es lo que ha sido siempre y ahora, como ha tenido un mal resultado electoral, Iván no tiene cabida en el reparto de poder. El electorado tiene que entender que la alternativa real a Pedro Sánchez no es Vox, sino el PP. El extremismo no ha gustado, y encima ha servido para que la izquierda refuerce su campaña del miedo.

¿Cuando usted estuvo en Vox tampoco vio dos frentes?

Yo empecé en Actúa Baleares, Vox nos vendió que era un partido de corte liberal y si hubiéramos sabido que no era cierto, no hubiéramos aceptado la coalición. Llegué y vi una línea ideológica que a estas alturas de la película dicen que se está consolidando, pero esto ya se veía venir desde el primer año. Seguirá habiendo éxodo, pero por el movimiento de sillas. Y los debates internos no son sobre ideología, sino sobre quién tiene la culpa de lo que ha pasado. Es un partido que empieza a ser residual porque es extremista, como Podemos, y encima hace cero autocrítica. Su olor a naftalina y extremismo es muy difícil de eliminar.

¿Jorge Buxadé ha tomado el control del partido?

Por supuesto, pero no ahora. Estas tomas de poder son el resultado de una línea que viene de bastante atrás, y Buxadé ya tenía mucho control sobre el partido, solo que ahora se ha terminado de materializar.

¿La facción que representa Vox en Balears con Jorge Campos está vinculada a la de Buxadé?

La línea Buxadé tiene influencia en Balears, pero no creo que sea precisamente la de Campos, todo hay que decirlo. Aunque sí está dentro del corte ultraconservador. Otra cosa serán los puentes que llegue a tender con la nueva cúpula, creo que no lo va a tener fácil.

Usted dijo en una entrevista con Gabriel Rufián en 2019 que Vox se dirigía más a un votante de Podemos que a uno del PP. ¿Sigue pensándolo?

No todos los votantes tienen el mismo perfil, pero lo que intenta vender Vox son ideas extremistas de una forma estratégica y populista, como Podemos. No es que apoyen las mismas ideas, sino que ambos se deben a un voto emocional y rupturista. Pero los extremos solo funcionan durante un tiempo, luego caen.

¿El futuro de Vox es el mismo que el de Ciudadanos?

Vox no va a desaparecer, pero sí quedará en un partido residual. Ciudadanos tenía más números de desaparecer porque ser un partido de centro es más complicado. En el extremo siempre encuentras algún nicho de votantes.

¿Cómo ve el pacto en Balears?

La de Marga Prohens ha sido la mejor negociación de todas las comunidades autónomas. Ha sabido negociar en silencio y sin aspavientos, no como Guardiola, y ha llegado a gobernar en solitario.

Después de Vox y Ciudadanos, ¿se ha planteado tocar la puerta del PP?

Cargo público solo he tenido uno y ha sido en Vox. A Ciudadanos solo les intenté ayudar. Respecto al Partido Popular... por ahora no tengo pensado volver a la política ni estoy afiliada a ningún partido. Pero no lo descarto.