Reanimación al ritmo de La Macarena

Qué mejor lugar para conocer cómo es el trabajo de un socorrista que la misma playa. Por este motivo, ayer 21 alumnos de entre 8 y 11 años de la escuela de verano del colegio Sant Antoni se desplazaron hasta Cala Gració para recibir algunas nociones básicas de este trabajo imprescindible para garantizar la seguridad de las playas. No obstante, este taller ‘Socorristas por un día’ no lo impartieron los socorristas de Cala Gració, que suficientemente atareados están en no quitarles el ojo a los bañistas , sino que quien se encargó de la labor fue Sofía Bielewicz, que ya está experimentada en impartir charlas de este tipo.

«He dado muchos talleres en centros escolares», explica esta joven argentina, aunque su objetivo final es ejercer de socorrista en la playa, para lo cual se está formando. Bielewicz se confiesa una enamorada del particular mundo que rodea a este gremio: «Mi marido es socorrista y a través de él me he metido en este universo», explica con una sonrisa, «son gente sana y hay mucho compañerismo». Un mundo, el de los socorristas en Ibiza, en el que hay una mayoría de trabajadores argentinos: «Cuando sois dos en una torre de vigilancia y pasáis muchas horas juntos cada día, es necesario llevarse bien y tener compañerismo». Otro elemento de unión es la fuerte responsabilidad que asumen su puesto de trabajo: «Debes estar todo el tiempo vigilando. Los sueldos no son muy altos. Quien se queda en una torre es por amor al arte y a este oficio, en el que te dedicas a proteger a la gente». Escuela de verano Hoy es el turno de la escuela de verano del CEIP Sant Antoni. Según explica el coordinador municipal de playas de Sant Antoni, José Porras, un centenar de niños participan en este taller en el que, además de conocer la labor de los socorristas, se les imparten conocimientos de primeros auxilios: «También vienen los alumnos de las escuelas de verano del colegio Cervantes y del Espai Jove, y en junio y septiembre se ofrecen estos talleres presenciales en las escuelas», explica. Durante la temporada estival, el servicio de socorrismo lleva a cabo un programa de actividades que incluye otros talleres de sensibilización como ‘SOS Tortugas’, en la que se representa la anidación a través de tres fases que consisten en la llegada de la tortuga marina a la playa, la puesta de los huevos y retorno del ejemplar al mar y, por último, el nacimiento de las tortugas. También organizan las actividades ‘¡Cuidado medusas!’ y ‘¡Basta suciedad! /Petjada ecológica’. Avisar y socorrer En el taller ‘Socorristas por un día’, de tres cuartos de hora de duración, Bielewicz detalla las herramientas que tienen a su disposición los socorristas, como el aro salvavidas o el flopy -un salvavidas tipo cinturón que es lo que sujetaban en la mano los vigilantes de la playa de la serie televisiva durante sus carreras a cámara lenta-, la delimitación de espacios para el baño o el significado de las cinco banderas que pueden ondear en la playa -verde, amarilla, roja, naranja o con el dibujo de la medusa-. «Si les pica una medusa intenten retirar los filamentos que queden pegados, y no se apliquen agua dulce», explica Bielewicz, quien no es partidaria de sacar a las medusas del agua: «Ellas están en el mar, que es su casa, y sirven de alimento a las tortugas y las anémonas. Dejémoslas tranquilas». Finalmente, llega el momento culminante del taller, que es cómo deben actuar los chicos en caso de una emergencia con el método PAS (Proteger-Avisar-Socorrer). La monitora cuenta la colaboración de un maniquí -en este caso, llamado Lucas-, que le sirve para realizar el simulacro. «En primer lugar, debemos saber si Lucas está inconsciente o solo dormido», explica. Si parece que no respira hay que buscarle el pulso, ¿cómo hacerlo? «Con estos dos dedos [índice y corazón] ponerlos acá abajo, en este huequito del cuello», explica Bielewicz, e invita a los niños a que se busquen el pulso los unos a los otros. «¡Este está muerto! ¡No le encuentro nada!», exclama un niño entre carcajadas. Si se confirma que Lucas está inconsciente, hay que llamar al número de emergencias, el 112, «y sobre todo explicar dónde estamos, buscar un punto de referencia para orientar». ¿Y qué hacer mientras llegan las emergencias? A pesar de su corta edad, pueden intentar una reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque sea muy básica. «La regla es 30-2. Treinta compresiones torácicas y dos ventilaciones en la boca», señala la monitora, e invita a los chicos a practicar con el maniquí. «Jamás flexionar los codos, los brazos rectos, la fuerza viene de la espalda» y comenta un truco para hacer las compresiones a un ritmo adecuado: «Se canta La Macarena y en cada golpe del ritmo se hace una compresión», y tararea la popular canción destacando las sílabas tónicas, que hace coincidir con las compresiones. Los adultos que seguimos la escena nos reímos y recuerdo una escena de la película francesa ‘Titane’ (Julia Ducournau, 2021) en la que el actor Vincen Lyndon, que interpreta a un bombero, también reanima a un ahogado cantando La Macarena. En su momento pensé que se trataba de una extravagancia más en una película que, ya de por sí, es una ida de pinza. Pero se ve que no, que el uso de La Macarena en las RCP es algo que ha traspasado las fronteras. «Ha sido una experiencia genial», explica Iris, una de las niñas participantes en el taller. ¿Se atreverían a intentar practicar la reanimación a alguien? «Mejor que lo haga un adulto, ¿no? Yo esperaría que llegasen las emergencias», comenta Axel. «Bueno, si fuera mi padre, sí que lo intentaría reanimar», dice Olaya, antes de añadirse a sus compañeros que, una vez terminado el taller, ya se están quitando la camiseta para darse un merecido baño en Cala Gració.