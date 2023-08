El alto número de alquileres de viviendas con piscina que hay en las Pitiusas: en Formentera hay un alojamiento turístico con piscina cada medio kilómetro y en Ibiza, cada kilómetro. Es la mayor concentración de Balears en unas islas que sufren un grave problema de agua.

u La gran afluencia de vecinos de Can Bonet y Can Tomàs al «paseo de concienciación» que organizaron el domingo para denunciar los tramos y cruces más peligrosos de esta zona de Sant Antoni. Además, asistieron los concejales Neus Mateu y Miguel Tur, lo que es positivo, pero siempre que no se quede en una mera presencia para cubrir el expediente de cara a los vecinos: ahora deben buscar soluciones y, en el caso de que el Ayuntamiento no tenga competencias en algunas zonas, presionar a las Administraciones competentes para que mejoren la seguridad. Así, es preciso que insistan ante la Dirección General de Seguridad para que instale un radar en Can Guillemó, un lugar peligroso donde hay un paso de peatones y los vehículos superan la velocidad permitida.