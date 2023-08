Eivissa, a cop de meme

Segur que algun dels seus memes us ha arribat a algun grup de whatsapp. Potser aquell en què a Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, li pregunten, amb el fons de ‘First dates’, si tendria una segona cita amb Javi Torres, qui era el seu vicepresident. O aquell altre en què Mel Gibson perfectament vestit representa els mallorquins queixant-se de la manca d’inversions de l’Estat davant d’un Jesucristcobert de sang que representa els eivissencs i formenterers. O, igual, fa no gaire, la classificació dels tipus de turistes que visiten l’illa a l’estiu. Segur, segur, seguríssim, que al vostre mòbil heu rebut algun dels memes d’Eivissa Memes Nation (@eivissamemes).

«Els millors memes d’humor pagès», es defineixen al seu perfil d’Instagram, creat l’any 2019 i que es va estrenar amb un clàssic de la cultura i el sentiment eivissenc del segle XXI: una imatge d’un home plorant en veure que s’atraca la temporada turística. Aquella primera entrada va tenir no més d’una vintena de m’agrades, deu vegades menys que la mitjana actual. El perfil el varen crear tres illencs, que s’estimen més mantenir el seu anonimat. De fet, aquesta redactora no ha volgut ni saber els seus noms, no sigui que al final se sàpiga qui són i li apliquin la llei pagesa. De fet, les seues famílies són els únics que ho saben. I és que, confessen, no són precisament uns al·lotets i de tant en tant han de demanar ajuda als seus fills per aclarir-se amb les xarxes i les noves tecnologies. «De vegades, a la feina, algú comenta alguna cosa de les que penjam i és molt divertit escoltar-los sense que sàpiguen que tu ets un d’ells», confessa aquest portaveu.

«Sa nostra intenció és entretenir i provocar somriures fent humor de les nostres coses», afegeixen a la seua presentació, seguida, això sí de tres emoticones: el que acluca els ulls i treu la llengua, l’emprenyat que diu barbaritats i el que riu amb la boca ben oberta.

«Tot va sortir d’una trobada informal. Amb un bocata i una cervessa. Som amics de tota la vida i vàrem començar a apuntar idees a un tovalló», explica un d’ells. Arran d’allà, varen obrir el perfil d’Instagram i varen inaugurar l’arxiu de google drive on van apuntant les idees que van tenint. «Volíem una cosa mínimament estructurada», justifiquen. Així, la idea era publicar una entrada setmanal. «La setmana passada, per exemple, n’hi va haver més perquè volíem fer el de Ressonadors», indiquen.

Dijous culturals

Tot i que els que més ressò, els que més comentaris i més m’agrades tenen són els memes humorístics purs, no només d’això es nodreix aquest perfil. Fa un temps ja que varen inaugurar els ‘Dijous culturals’, una secció «seriosa i didàctica». Aquí es poden trobar entrades amb la definició de paraules típicament eivissenques (nyaco, lilau, acotxar, devesell...), refranys i dites populars («qui no vol pols que no vagi a s’era», «entre poc i massa sa mesura passa»...), remeis pagesos (per orçols, diarrea, pics i astelles clavats a la carn...) i també informació sobre alguns dels «eivissencs il·lustres», com l’arqueòleg i polític Joan Roman Calbet, el corsari Riquer o l’escriptor Marià Villangómez. Aquestes entrades dels dijous són les que els porten més temps, ja que les volen fer bé. Ho consulten tot. L’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera i alguna visita a la biblioteca de Can Ventosa els ajuden molt en això, confessen.

Algunes entrades mesclen la informació amb l’humor. Com, per exemple, el rànquing de les estàtues d’Eivissa favorites dels impulsors del perfil: un llistat que encapçala, precisament, la de Villangòmez a l’església de Sant Miquel i que tanca una fotografia d’Statuas de Sal.

Canvi de color polític

Evidentment, l’estiu és un niu d’inspiració per a les seues entrades. «És fàcil, ja te donen la feina feta», ironitzen. «El tema del turisme, la massificació, el dia a dia durant la temporada i com això ens afecta, aquesta indignació generalitzada... És fàcil de reflectir. Però no volem quedar-nos aquí», continuen. «Ara penjarem algun sobre la collida de l’ametllat i la garrova», comenten, rient. Des del primer moment (sí quan la cervessa, el bocata i les notes a un tovalló) varen tenir clars els blocs, els grans temes, que centrarien els seus memes: llengua, crítica social i política, tradicions i costums, Mallorca... Reconeixen que han fet molts memes sobre l’expresidenta de Balears, Francina Armengol, i sobre els qui governaven ajuntaments i el Consell. «Eren els qui tenien el poder, els qui podien fer coses», justifiquen abans de llançar una advertència: que es preparin els acabats d’arribar a les institucions, que ara els tocarà a ells rebre si ho fan malament o si no fan el que han de fer. La seua intenció, asseguren, no és ser ofensius, només «retorçar» una mica la realitat per fer riure la gent. Això sí, les històricament complicades relacions entre Eivissa i Mallorca (objecte de no pocs memes a aquest perfil) seguiran estant a l’ordre del dia.

Repassant el perfil, es troben algunes entrades que es podrien qualificar com per a eivissenquistes avançats. Memes que, segurament, faran esclafir de riure els qui s’han criat o porten molts anys a l’illa, però que serà necessari explicar a la resta. Com el que compara com aprenen a nedar els boixos i boixes ara a Eivissa i com aprenien fa unes dècades, el que detalla les persones que participen a les matances, el de la salsa feta amb brou... I és que, a més de l’actualitat, tots beuen dels records de l'Eivissa d’antuvi, d’allò que varen viure de jovenets i del que els han explicat els seus pares i els seus avis.