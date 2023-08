Vender el eléctrico y volver al gasolina por la desastrosa red de cargadores de Ibiza

Sobre el papel, en Ibiza todo son ventajas para los usuarios de un coche eléctrico. Hay una red amplia de cargadores públicos gratuitos, los que son públicos de pago están a una distancia razonable y tampoco es que puedan hacerse grandes trayectos en la isla. Si a esto le sumamos la subida del carburante que se produjo hace dos años, no hay que pensarlo mucho: ¡a por el eléctrico!

Eso pensó una usuaria de Santa Eulària que no quiere ser identificada cuando hace dos años se compró un utilitario con autonomía para 177 kilómetros. «La gasolina estaba por las nubes y en el concesionario me dijeron que había un montón de cargadores. Los hay, pero muchos no funcionan y en Santa Eulària es un drama».

En el pueblo hay dos postes de recarga con cuatro enchufes. Uno lleva medio año sin funcionar y en el otro, uno de los enchufes está roto. «En el Ayuntamiento me dicen que por la poca tensión eléctrica de la zona el punto da muchos problemas. Pero hablo con Melib (el órgano autonómico que gestiona la movilidad eléctrica) y no ponen soluciones», lamenta.

Plantea sin tapujos la necesidad de habilitar la plataforma de pago en los puntos de recarga que habilita la Administración autonómica: «Creo que así se harían cargo de verdad del mantenimiento», opina.

El Consistorio sacó a licitación el año pasado cinco nuevos postes, pero el concurso quedó desierto. Sin nuevos cargadores a la vista, el punto de recarga gratuito más cercano es el que hay en el campo de fútbol de Sant Carles, que para esta usuaria no es una opción. «¿Qué hago? ¿Me quedo allí cuatro horas esperando a que cargue?», se cuestiona.

Para más inri, el único punto de carga de pago, que gestiona Endesa, hace meses que está inoperativo.

Con este panorama, explica que muchas veces tiene que recurrir al coche de su padre. «Se lo tuve que pedir cuando nevó en Sant Joan. Mi sobrino quería ir y yo tenía el coche con poca batería, si lo hubiera cogido no sé cómo hubiéramos vuelto».

Por todo ello, opina que tener un coche eléctrico en Ibiza, «lamentablemente, es una opción de ecologismo elitista, o tienes una plaza de parking privada donde te dejen instalar un cargador o un chalé».

Cuando compró su coche optó por una opción de renting que permite devolverlo con una compensación. Optará por ello en los próximos meses. «Tengo claro que me compraré uno a gasolina», afirma.