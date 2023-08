Ágatha Ruiz de la Prada ha publicado recientemente su biografía, 'Mi historia', «posiblemente el libro más sincero que se ha escrito en España», afirma la creativa.

En una entrevista concedida a la revista Elle, la diseñadora desvela que su primer sueldo se lo robaron en Ibiza cuando la periodista le pregunta en qué se gastó su primer salario. "Tú fíjate. Mi primer sueldo me lo llevé a Ibiza, lo metí en un armario enterito y desapareció".

Con este suceso, Ágatha Ruiz de la Prada aprovecha para reflexionar sobre el binomio trabajo y dinero. "Siempre he pensado que no tiene nada que ver el trabajo con el dinero. Nunca relaciono el trabajar con el ganar dinero. Yo trabajo mucho, mucho, mucho, mucho. Y a lo mejor no gano nada. Y luego haces una tontería y ganas dinero. Nunca en mi vida he visto una cosa para mí, para mi cabeza, para mi vida, que tenga menos relación que el trabajo y el dinero. Ya te digo, primer sueldo íntegro, me lo robaron", recuerda.

Pese a ello, la artista asegura que el trabajo le salva de "casi todo" en una entrevista recientemente publicada en Diario de Ibiza. "El arte, para mí es fundamental. Y el trabajo. Cuando estás mal das un 5%, pero al día siguiente das el 6%, luego vuelves al 5%. Y de repente estás en 300%. Me salva de casi todo trabajar tanto".