Joaquín Prat disfruta de sus vacaciones de verano en Ibiza y estos días en un photocall de un evento en la isla balear realizó unas declaraciones sobre una de las noticias bomba del verano que además tiene que ver con su 'partener' en el programa que presenta a diaio con ella, en las mañanas de Telecinco.

El copresentador de ‘El programa de Ana Rosa’ ha reconocido que el embarazo y la boda secreta de Patricia Pardo y Christian Gálvez le pilló desprevenido, ya que, según confesaba, no tenía ni idea de que su compañera estuviera esperando un bebé.

Aunque no dudó en mandar un cariñoso deseo a los futuros papás, su reacción fue así de contundente: "Hostia Patri. Me he quedado helado. Te juro que no sabía nada, para nada. Y fíjate que con Patri trabajo todos los días", reconocía antes de mandarle este mensaje a sus dos compañeros de cadena y, ya marido y mujer: "Enhorabuena, Patri y Christian, que seáis muy felices y que esa criatura, que venga sana. Es una gran noticia y aumenta la familia".

Prat, enamorado

Acompañado por su pareja, con la que ya ha cumplido un año de relación, el presentador se mostró de lo más enamorado y declaró lo feliz que se siente junto a Alexia Pla, hasta el punto de confesar que será "un año y cien más, por cien más. Hasta el día que me muera", prometió.