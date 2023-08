Yoga magistral con Xuan Lan en Ibiza

La práctica del yoga en Ibiza se ha convertido en un atractivo importante de la oferta turística de la isla como destino de fama mundial. El concepto de wellness y bienestar se ha incorporado a hoteles y nuevos centros especializados y está en plena expansión. Esto propicia que destacados profesores de esta disciplina oriental acudan a impartir clase magistrales o sesiones de diferentes tipos de yoga.

Una de los rostros mas conocidos del mundo del yoga en España es la profesora de origen vietnamita, afincada en París y Barcelona, Xuan Lan, que cuenta con mas de 700.000 seguidores en Instagram y 2.000.000 en YouTube y otras redes sociales. Xuan comenzó publicando vídeos de clases de yoga para principiantes y practicantes avanzados durante la pandemia y logró gran éxito y popularidad en el mundo de habla hispana e internacional. Su fama ha seguido creciendo en los últimos años con tutoriales sobre la practica de yoga y clases on line en su pagina web.

Xuan Lan ha ofrecido clases de yoga magistrales en Formentera y Ibiza con anterioridad y en esta ocasión lo ha hecho para un reducido grupo de participantes y profesores de la isla en Casa Munich de ses Salines: «Estoy de vacaciones, pero me encanta tanto practicar yoga que no puedo resistirme a dar clases y estar en contacto con alumnos. Encontré el espacio wellness de este establecimiento en Instagram y me encantó. Hablé con ellos y aquí estoy, me gusta la energía y las vibraciones que dan Ibiza, cada año intento venir dos veces en momentos distintos y tengo amigos con casa aquí, con lo que mi vinculo es aún mas fuerte ahora».

Master Class de yoga. Con la famosa profesora de yoga en redes sociales Xuan Lan. 1 La instructora al comienzo de su clase en un entorno idílico para la práctica de esta disciplina. 2 Primer plano de Xuan en una ‘asana’ de yoga ashtanga.