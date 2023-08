La ciudad de Ibiza está de celebración. Las Festes de la Terra quedaron inauguradas el pasado domingo 30 de julio con una gran acogida por parte de la ciudadanía. Un hecho que han celebrado en el Ayuntamiento de Ibiza, que precisamente se marca como objetivo hacer que los ibicencos se sientan orgullosos de sus fiestas.

El concejal de Fiestas, Participación y Barrios, Francisco Torres (Ibiza, 1986), destaca el extenso y variado programa que han preparado con un margen de tiempo muy reducido, ya que llegaron al Consistorio hace escasos meses, tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Actividades para niños y adolescentes, espectáculos, deportes, conciertos... la agenda cuenta con una gran variedad de opciones para todos los gustos y edades.

P: ¿Cómo se presentan las Festes de la Terra 2023?

R: Es un proyecto ambicioso, lleno de ilusión, de ganas. En mi caso, siempre me he dedicado al mundo del espectáculo y del arte y para mí es un orgullo bastante importante. Me siento muy feliz de poder estar en este lugar, pudiendo confeccionar un programa de fiestas para la tierra, para Ibiza, que es mi lugar de nacimiento. Sobre todo, hemos pensado mucho en tener un programa, además de extenso, muy variado, donde le damos protagonismo a muchas cosas diferentes. Le damos espacio a los niños más pequeños, a la juventud, a nuestros más mayores, al colectivo LGTBI… Pensando un poco en todo y para todos los gustos.

P: ¿Cómo ha sido confeccionar un programa así en relativamente poco tiempo?

R: Ha sido difícil y sencillo a la vez. Difícil porque al final esto va con contrataciones, mucha gestión de papeleo. Cada artista necesita un montaje diferente y al final son muchas gestiones, con muchos detalles. Esto realmente es la parte difícil, pero que gracias a nuestros técnicos y auxiliares de administración del departamento de Fiestas y de Participación ciudadana estoy pudiendo sacar adelante. Están haciendo un trabajo impresionante. Por otro lado, la parte fácil ha sido que, aunque he llegado con muy poco tiempo y no había nada preparado, he venido con muchas ganas e ilusión y ha ido cuadrando todo muy bien. Todo se fue dando con los días que necesitábamos. Creo que estaba destinado.

P: ¿Cómo ha sido el proceso para contar con una artista de la talla de Pastora Soler para estas Festes de la Terra?

R: Era mi ilusión: traer a una artista tan reconocida como ella. Creo que es una experiencia que los ibicencos y todos los ciudadanos de Ibiza tienen que vivir. Fue sencillo porque justamente le quedaba ese día libre en toda su agenda. Fue algo que salió, porque, como decía, parece que estaba destinado a ser. El tema de la contratación y de toda la producción está siendo un poco más difícil, porque al final piden muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. El concierto de Pastora Soler es uno de nuestros platos fuertes, pero tenemos tantos espectáculos maravillosos, algunos de gente de la isla, que al final creo que tenemos platos fuertes todos los días.

P: El deporte también está muy presente en el programa.

R: Sí, pensamos que unas fiestas deben estar compuestas por muchas cosas. No solo basta con que vengan a hacer un espectáculo, sino también con un ‘sopar a la fresca’ con gente, una visita al museo… un poco de todo. Y, obviamente, el deporte juega también un punto importante en estas fiestas.

P: Si solo pudiese elegir una actividad o una actuación del programa de fiestas, ¿con cuál se quedaría?

R: Esta pregunta es muy difícil [ríe]. Muchas de las cosas que estamos preparando me muero de ganas de verlas. Pero bueno, una de las que más me apetece es el concierto de Pastora Soler, porque para mí es una artista muy importante y estoy como loco por poderla escuchar en directo. El espectáculo de Acrobatik, que es un espectáculo dedicado a la historia de Ibiza desde el punto de vista de un artista, también me apetece mucho. Ver ese enfoque que le van a dar ellos. Además, tienen elementos como el agua, el fuego… tengo intriga. Luego, el musical de ‘Conectados’ de Yolanda Crespo, que es una profesora y coreógrafa de Madrid, también me apetece mucho verlo porque es un espectáculo, me cuentan, que trata distintos temas que viven hoy en día nuestros jóvenes o el tema LGTBI, que creo que también es importante. Vienen además con cantantes, actores, bailarines, un dj… Creo que va a ser interesante.

P: ¿Qué espera el Ayuntamiento de Ibiza de las Festes de la Terra 2023?

R: Realmente, creo que estamos empezando con buen pie. El día de la inauguración tuvimos una participación increíble. Ver el paseo de Vara de Rey lleno de gente, el parque Reina Sofía con gente por todos lados… tuvimos una acogida increíble. Y, de hecho, es lo que pedimos: participación. Pedimos que la gente se vuelva a sentir orgullosa de sus fiestas, hacerles volver a formar parte de ellas, que todo el mundo se sienta representado... Eso es para nosotros lo más importante y creo que vamos por el buen camino. Queremos volver a crear esa costumbre de que la gente esté deseando que lleguen sus Festes de la Terra cada año. En resumen, ese es nuestro propósito, que la gente esté con nosotros y nos acompañe.