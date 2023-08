Comida en el suelo, táperes abiertos, latas de bebida... Es la estampa que se encuentra cada mañana Cristina Miguel en la tienda SUP Ibiza, ubicada frente a una gasolinera en la carretera de Sant Antoni. Este establecimiento, según informa la dependienta, "es un punto de reunión para los taxistas porque está muy próximo a la discoteca Amnesia", y por ello asegura que "cada noche, mientras los conductores esperan para llevar a los clientes, cenan en la puerta y dejan restos de comida y envases delante de la tienda".

"Entro a las nueve de la mañana, pero cada día no puedo empezar a trabajar hasta las 11 como mínimo", lamenta Cristina Miguel, que esta misma mañana se ha cortado con una botella al limpiar la zona de la entrada al local.Esta empleada empezó a trabajar en este establecimiento el pasado mes de julio, pero puntualiza que "es un problema que lleva años repitiéndose".

Para intentar solucionarlo, Cristina Miguel explica que el dueño de la tienda intentó hablar con los taxistas y, además, colocó una papelera. Sin embargo, la dependienta lamenta que "no sirvió para nada". "He dejado varias notas en las paredes y en la puerta pidiendo un poco de civismo, pero se ríen en nuestra cara", cuenta indignada.

Cristina Miguel explica que han intentado denunciarlo en varias ocasiones. "Hicimos fotos y acudió la Policía Local de Sant Antoni, pero nos dijeron que teníamos que ir al cuartel de la Guardia Civil a denunciar lo que ocurría. Cuando llegamos había tanta gente esperando que nos fuimos porque no podíamos esperar tanto y sabíamos que así no se iba a solucionar", lamenta.

No solo se quejan desde la tienda del comportamiento incívico de algunos taxistas. También deben soportar todos los veranos la presencia de borrachos que incluso duermen en la puerta. "He llegado a llorar de la impotencia porque no puedo hacer nada. Además, a veces veo que la gente se despierta y coge el coche y se va y puede causar una desgracia", explica la dependienta. "El otro día llegué y había en la puerta un chico inconsciente al que no pude despertar hasta que pasaron un par de horas. No podemos seguir así", concluye.