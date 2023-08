La necesidad de medidas urgentes en los peligrosos pasos de Can Tomàs y Can Guillemó. En el paso cebra de la autovía de Sant Antoni en el primero de los puntos fue atropellado el lunes por la noche un hombre de 82 años. Esa zona y la de Can Guillemó son una preocupación constante, por su peligrosidad, de los vecinos de Can Bonet, ses Païsses, Sol y Descanso y Can Tomàs, que ya han alertado al Consell varias veces de la situación. En una reunión pidieron un semáforo también en este paso de peatones de Can Tomàs. Quieren evitar más tragedias.

Que en solo dos días, la isla haya sido escenario de dos reyertas multitudinarias, una en la zona de s’Arenal, en Sant Antoni, y otra en Cala de Bou, Sant Josep. Ambas peleas se han producido a primera hora de la mañana, una el domingo y otra el martes. En el caso de Cala de Bou, algunos iban armados con barras de hierro y botellas y en s’Arenal la riña fue a puñetazos y patadas. Es evidente que las zonas de ocio necesitan más vigilancia y refuerzos policiales para evitar que la isla sea una selva en verano.