Los hoteleros exigen más seguridad en las calles para no dañar la imagen de Sant Antoni

Los hoteleros de Sant Antoni temen que los últimos acontecimientos, como la multitudinaria pelea del martes en s’Arenal, dañen más la imagen turística del municipio. Máxime cuando llevan «años trabajando» para cambiar el tipo de clientes con el objetivo de dejar atrás la etiqueta de turismo de excesos.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Ana Gordillo, considera que el vídeo de la pelea, que ha corrido como la pólvora por las redes, ha sido «la gota que ha colmado el vaso», por lo que la próxima semana pedirán al alcalde, el popular Marcos Serra, que «tome medidas, las que sean necesarias, para que esto no vuelva a suceder».

«No podemos consentir que sucedan de nuevo estas cosas, por lo que pediremos más presencia policial en las calles, además de las medidas que hagan falta». Para Gordillo, la imagen de Sant Antoni «no puede volver» a ser la de hace unos años.

La portavoz de los hoteleros, con un negocio en Sant Antoni, recuerda que la localidad «hacía años» que no era protagonista de tantas noticias negativas. Y apunta al «esfuerzo inversor» del sector, e incluso a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, como financiar la reconversión de negocios para limitar la presencia de pubs, para insistir en que este «no es el perfil de cliente que queremos».

Gordillo reitera que Sant Antoni «no es Magaluf, siempre lo hemos dicho y ahora no queremos que parezca lo contrario», y añade que la zona se estaba «desvinculando de esta imagen» de turismo de excesos.

La patronal y el Ayuntamiento mantienen reuniones cada año antes, durante y al final de la temporada. «También cuando suceden cosas importantes como esta pelea», matizó Gordillo. Y como esta temporada todavía no se habían reunido, han programado un encuentro para la próxima semana. Aunque todavía no saben qué día concreto.

Control en las calles

Durante esta reunión, los hoteleros le reprocharán al alcalde que no haya más presencia policial en las calles y las zonas turísticas más concurridas. «Nosotros podemos controlar lo que sucede en el interior de nuestros establecimientos pero no lo que pasa en las calles. Eso es competencia del Ayuntamiento y por eso le pediremos todas las medidas que sean necesarias» para que no se repitan estos incidentes, apunta.

Ana Gordillo advierte de que, además del daño inmediato a la imagen que provocan este tipo de sucesos, también pueden afectar a las negociaciones que ya han establecido muchos empresarios hoteleros para vender sus camas de cara a la próxima temporada turística de 2024. «Está claro que no se puede volver atrás [en cuanto a la mejora de la imagen de Sant Antoni], y encima ya estamos trabajando para el próximo verano y estas cosas no ayudan», finaliza la portavoz de la patronal.