Oficinas de turismo en Ibiza: «¿Las playas de Sombrilla y Sombrillita?»

Miles de turistas llegan cada año a la isla para disfrutar de sus vacaciones, de las que se llevan numerosas anécdotas, aunque algunas se quedan en las oficinas de turismo de Sant Antoni y de la calle Ignasi Wallis de Vila. «¡Tengo muchas anécdotas!» confirman divertidas las trabajadoras de ambos puntos de información.

«Unas visitantes querían ir a ses Salines y preguntaron por la playa de las salidas», cuenta Lorena Sánchez, auxiliar de información de la oficina ubicada en Vila. «Me preguntaron por las playas Sombrilla y Sombrillita («no sé si lo digo bien», matizó la interesada). Resulta que se referían a Cala Salada y Cala Saladeta», explica Pepita Prats, encargada de la oficina de Sant Antoni. «¿A cuánto está el kilo de sobrasada?, me preguntó otro. Me hizo gracia porque nunca me lo habían preguntado», cuenta Prats, que guarda un documento con decenas de perlas que le han ido dejando los turistas a lo largo de los años.

Aunque los turistas se confundan mucho, también suelen acercarse a las oficinas para preguntar por lugares de interés para visitar en la isla. «Suelen preguntar sobre Dalt Vila, la parte antigua, playas más cercanas… no son cuestiones muy específicas, porque también te preguntan por las fiestas patronales. Hay residentes que vienen a preguntar también por los conciertos que se celebran», relata Sánchez, quien comenta que al día pueden recibir en la oficina a entre unas 100 o 200 personas y que los cruceros llegan a duplicar la cifra. «Normalmente a principios de semana es más movido, pero el fin de semana es más tranquilo, si no hay cruceros», añade.

Este año no hay mucha diferencia con respecto al anterior en cuanto a los turistas que se acercan a estos puntos. «Está viniendo gente como siempre, no hay diferencia con el año pasado. Depende de la temporada vienen diferentes nacionalidades. Alemanes, españoles y muchos franceses este año. En temporada baja vienen holandeses también», expresa Prats.

Algunos turistas visitan la isla de nuevo y otros por recomendación de sus amigos, por lo que ya tienen algo más de información sobre la isla. Aun así, muchos deciden acercarse a las oficinas para preguntar por sitios que no quieren perderse o tener algún mapa a disposición para no perderse. Joana y Alda se acercan a la de Vila para buscar uno y poder guiarse por la ciudad, aunque Alda ya la conoce porque lleva años viviendo en Ibiza.

«Es la primera vez que vengo. Queremos ver la parte más salvaje de la isla, las calitas… Salir de lo más turístico y ver la parte más mágica y mística de la isla», cuenta Joana. «Queremos ir a los mercados y a los pueblos, además de a actividades culturales», añaden antes de marcharse del punto de información.

Michelle y Anastasia, dos turistas alemanas, acuden a la oficina en busca de qué pueden visitar. «Es la segunda vez que venimos. Hemos decidido repetir porque queremos ir de fiesta y este viaje es para celebrar el cumpleaños de Anastasia», explica Fischer.