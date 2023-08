Hoteles de Ibiza, víctimas de los piratas informáticos y de estafas como el ‘phishing’

El procedimiento es tan sencillo como difícil de detectar. Un hotel recibe un correo electrónico de uno de sus proveedores y le indica que el pago de un pedido lo haga en una nueva cuenta, distinta de la habitual. La dirección del correo es la de siempre y todo parece normal. Pero luego llegan las sorpresas.

«No lo distingues del correo del proveedor porque son exactamente iguales. Le haces el ingreso y resulta que se trata de una cuenta bancaria abierta en un país de no se sabe dónde, y una vez ha recibido el dinero la vacían, liquida la cuenta y desaparece», explica Manuel Sendino, gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif).

Es lo que se conoce como el phishing: la suplantación de la identidad digital para lograr transferencias bancarias. Los piratas informáticos han puesto a los hoteles en su punto de mira. Por este motivo, durante todo este verano, la Fehif está enviando correos a sus asociados alertándoles de las malas prácticas que están detectando. «Cuando vemos algo novedoso inmediatamente les informamos, aunque lo tenemos difícil porque los piratas informáticos lo hacen cada vez mejor», admite Sendino.

Dominios sustraídos

No siempre los informáticos usurpan la identidad digital de los proveedores, sino que en otras ocasiones suplantan el dominio y el correo del hotel. Así, desde la Fehib también han detectado la siguiente estafa: los piratas utilizan el dominio del hotel y remiten multitud de correos a clientes con una confirmación de reserva a través de Booking.com y un enlace para proceder al pago de la cantidad indicada.

Los turistas ingresan la cantidad en la cuenta que les han facilitado los piratas y el dinero, obviamente, no llega al hotel. Cuando los clientes se presentan, convencidos de que tienen la habitación reservada y pagada, se encuentran con una sorpresa muy desagradable. «Es un caso que se ha repetido en varias ocasiones, por lo que es recomendable extremar y verificar los sistemas de seguridad de los dominios y del correo electrónico con su proveedor», alerta la Fehib y recomienda que «si un cliente le comunicara una incidencia en este sentido, proceda inmediatamente a denunciarlo ante el servicio de delitos informáticos de la Policía y notificarlo a Booking en la mayor brevedad posible».

Los pícaros de siempre

Al margen de los piratas informáticos, la Fehib también ha detectado a clientes que tratan de engañar a los hoteles para poder marcharse sin pagar. En este caso, no se trata de procedimientos sofisticados sino de lo que Sendino califica como «la actualización, a día de hoy, de los pícaros al estilo del Lazarillo de Tormes» y que se repite cada año.

Por un lado, están los clientes que se marchan del hotel sin pasar por recepción ni pagar, y cuya tarjeta, que dejan como garantía, está cancelada. También están los turistas -en muchos casos son ingleses- que realizan una absoluta performance con tal de lograr sus propósitos. Desde la Fehib relatan uno de estos episodios, que sufrió un hotel del norte de la isla: «Se presentaron dos adultos con un niño de 6 años que habían reservado una habitación con una ocupación máxima de dos personas. Les explicamos que no podíamos aceptar su reserva y se mostraron extremadamente agresivos desde el principio, gritando que queríamos echar al niño y que no aceptamos familias. Siguió gritando durante media hora sin entrar en razón y nos pidió el reembolso total de su reserva, que todavía no había pagado, enseñándonos un pago hecho por una reserva en otro hotel de Santa Eulària», detallan desde el hotel afectado.

«Después de 20 minutos gritando nos dijeron que también venían unos amigos. Los amigos llegan y al descubrir que no pueden registrarse nos gritan que todo es una excusa porque tenemos overbooking. En un momento aparecen otros dos niños y dos mujeres, todos del mismo grupo. Pretenden ser las niñeras de los niños…. Al final seis adultos y tres niños y tienen reservadas solo dos habitaciones dobles. Después de una discusión de cuatro horas, una de las mujeres nos dijo que estaba embarazada y que le estábamos causando daños psicofísicos. Al final, mientras esperaban para buscar otro hotel, se pararon a comer en nuestro restaurante, pidieron de todo y se marcharon sin pagar».

«Esto es una carrera de pillos», resume Sendino, «de caraduras o, directamente, de estafadores».

Una herramienta para mejorar la ciberseguridad

Cuando le preguntan a Manuel Sendino qué puede hacer un hotelero para garantizar su seguridad frente a los piratas informáticos, su respuesta es simple y directa: «Que sigan incibe.es». Incibe son las siglas del Instituto Nacional de Ciberseguridad. En este portal hay unas herramientas gratuitas que son de utilidad tanto para empresas como para particulares, como el servicio AntiBotnet, un gestor de contraseñas o la aplicación ConanMobile. También se ofrece formación en esta materia y hay un espacio para denunciar estafas.