El Ayuntamiento de Ibiza revisa los balcones de la Marina para evitar nuevos desprendimientos

Con apenas una semana de diferencia, los vecinos de la Marina y sa Penya han visto cómo tres balcones de la zona se derrumbaban parcialmente sobre la acera. El último, en la plaza de sa Riba el último miércoles de julio, no cayó sobre nadie de milagro. A media tarde varios trozos de hormigón se desprendieron de la terraza del tercer piso, con la fortuna de que justo bajo ese portal no había nadie. Sí hay terrazas de negocios a ambos lados. El susto que se llevaron los clientes hizo que se desplazara un ambulancia del 061 por un ataque de ansiedad, que finalmente no tuvo que ser atendido.

El viernes anterior, en la calle del Mar hubo un incidente similar de madrugada. Una parte del balcón del segundo piso, hecho de piedra de marès, cayó sobre la estructura del primero, quedando afectados ambos. Hace menos de medio año cayó parte de otro balcón en la calle Manuel Sorá, que pasa frente a sa Peixateria. En estos dos barrios históricos se exigió en 2017 a los propietarios de edificios con más de 50 años que presentasen un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) en el que se comprobaban desde temas de estructura hasta aspectos estéticos por ser casco antiguo. El 40% no pasaron la inspección, aunque sólo 47 debían realizar reparaciones estructurales. Entre estos últimos estaba el edificio del que cayó parte del balcón a la acera de la plaza de sa Riba. El Ayuntamiento reconoce que existe preocupación y ha decidido tomar cartas en el asunto. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Flores, ya ha solicitado a los técnicos de Núcleo Histórico y a los celadores que hagan inspecciones visuales expresamente por estos barrios para intentar identificar los balcones deteriorados. En caso de detectar deficiencias graves, el Ayuntamiento podría actuar de oficio. En casos menos graves se instará a la propiedad a solicitar licencia y reparar las deficiencias. Informes desfavorables El concejal detalló que los dos edificios en los que se cayó el balcón tenían IEE desfavorables. El de la calle del Mar no era por deficiencias en los balcones, pero el de la plaza de Sa Riba sí hacía referencia al arreglo de los miradores, tanto de la fachada orientada al puerto como de los que están situados en la calle de la Mare de Déu. Es por ello que el informe del aparejador municipal tras el derrumbe parcial de uno exige también la reparación de los balcones de ambas fachadas del edificio. «La propiedad había pedido la licencia en el mes de junio y por el bando de suspensión de obras en época estival no se pudo conceder. Ahora, evidentemente, se dará la licencia por vía de urgencia para que arreglen los balcones». Flores explicó que uno de los problemas en estas situaciones suele ser localizar a los propietarios, dado que muchos no viven en Ibiza; sin embargo, en este caso se ha podido contactar con los dueños de ambos edificios. Los propietarios deben actuar de forma urgente para reparar los balcones si es posible o demolerlos si el daño no permite arreglarlos. El concejal indica además que en esta zona de la ciudad de Ibiza el problema es principalmente la antigüedad de los edificios y el impacto de la humedad. En los balcones de hormigón, si llega a las barras metálicas que forman la estructura de la base estas se inflan y la rompen, de modo que pueden llegar a caer. Es lo que pasó en los balcones de la calle Manuel Sorá y la plaza de sa Riba.