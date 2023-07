Dionisio Rodrigo Belmar, casi centenario: «¿Cómo no voy a votar? ¡Es un derecho!»

No son ni las 9.30 de la jornada electoral y Dionisio Rodrigo Belmar, vecino de Vila, ya ha votado. Tiene casi cien años -«los cumplo el 8 de abril del 2024»- y no concibe no participar en la jornada electoral. «¿Cómo no voy a venir? ¡Es un derecho de todo español!», exclama minutos después de votar en Can Ventosa. A Dionisio no le gusta que haya quien pase de las elecciones: «No me parece bien que la gente no venga. Antes no se podía votar y con lo que he vivido de aquellos años se podría hacer una buena película». Eso sí, asegura que nunca jamás le ha dicho a nadie, ni siquiera a su familia, en quién tenían que confiar. «El voto es libre, cada uno que vote a quien quiera, pero que vote», afirma.

Dionisio, que acude al colegio acompañado de su familia, entre ellos su hija Delia y su nieta, del mismo nombre, afirma que ha sido fiel a sus ideas. Siempre ha votado al mismo partido. «De toda la vida», indica el hombre, que confiesa que en este 23J ve el panorama «un poco negro». Los políticos de ahora no le acaban de convencer: «No hacen más que hablarse mal y lo que tendrían que hacer es hacer cosas por el bien de todos los españoles. Y no lo hacen». Para Dionisio, lo más importante es que le paguen su pensión «y que la suban cuanto más mejor». Porque ahora mismo, lamenta, no le llega.