El disputado voto pitiuso en las 15 elecciones generales

Hoy se celebran las decimosextas elecciones generales de la democracia, que en estas islas tienen un claro ganador desde 1977: el PP y los partidos que fueron el germen de la actual formación de derechas, como Alianza Popular, Coalición Democrática o Coalición Popular. De los 15 senadores escogidos, 11 han sido populares, dos del PSOE y dos surgieron de alianzas progresistas. Y en cuanto a los diputados que proceden de Ibiza, empatan: una docena han sido populares y otra, socialistas... además de una de Vox. Es muy probable que hoy haya desempate. Esta ha sido la evolución de estos 15 comicios generales en la reciente historia pitiusa.

1977: Matutes, el primer senador ibicenco de la democracia

Las primeras elecciones se celebraron el miércoles 15 de junio de 1977. Ningún ibicenco fue elegido al Congreso, mientras que Abel Matutes, candidato de Alianza Popular, logró el escaño al Senado. Sus primeras palabras fueron de «agradecimiento al campo de Ibiza». Tiene sentido porque de allí, del mundo rural, obtuvo la inmensa mayoría de los votos. Las izquierdas siempre envidiaron su influencia en ese ámbito. También llamó la atención la siguiente frase reproducida en Es Diari: «Quienes me apoyaron en la campaña dijeron que defendiendo mis intereses yo defendería los de todos. No, esto no es realmente así. Defendiendo los intereses de todos los pitiusos también quedarán defendidos mis intereses», no dudó en admitir el empresario. Y si él lo dice...

1979: La UCD y Matutes vuelven a ganar

El jueves 1 de marzo hubo de nuevo comicios. Volvieron a ganar Matutes al Senado (por Coalición Democrática) y la UCD de Adolfo Suárez. Tampoco fueron elegidos pitiusos al Congreso de los diputados. Matutes consideró que su victoria se debía a que los votantes apostaron por «la persona en la que tenían confianza», él, «por encima de los partidos. De hecho, obtuvo los mismos votos (10.265) que la UCD al Congreso (10.152), cámara para la que CD logró la mitad de papeletas que el senador.

1982: Los primeros diputados de Ibiza

Hubo que esperar hasta el jueves 28 de octubre de 1982 para que hubiera ibicencos en el Congreso: Jaume Ribas Prats, tercero en la lista balear por el PSOE , y Abel Matutes, primero en la lista de AP, que iba en coalición con el Partido Demócrata Popular. Esta vez, el senador pitiuso fue Enrique Ramón Fajarnés, que a la pregunta de si esa cámara servía para algo respondió que tenía «una función importante que se podría calificar de reflexión». El PSOE de Felipe González obtuvo la mayoría absoluta. Los socialistas ibicencos descorcharon champán por primera vez en cinco años gracias al escaño de Ribas, que ya entonces habló de la necesidad de «proteger los espacios naturales» y de la «falta de viviendas sociales» en la isla.

1986: Igualdad entre PSOE y PP, pero con senador de derechas

Felipe González sumó su segunda mayoría absoluta, lo cual impulsó a los socialistas ibicencos, que lograron sólo 1.000 votos menos (un hito entonces) que los de Coalición Popular (13.000) en los comicios celebrados el domingo 22 de junio de 1986. De nuevo, el senador fue a parar a la derecha (Alonso Marí Calbet, por CP), mientras que otros dos ibicencos, Enric Ribes (por el PSOE) y Enrique Ramón Fajarnés (por CP), fueron diputados.

1989: El primer escaño del socialista Toni Costa

La derecha ya se llamaba PP (Partido Popular), nuevas siglas que no le sirvieron para vencer a González, que volvió a tener mayoría absoluta aquel domingo 29 de octubre de 1989. Otra vez, Alonso Marí salió elegido senador (PP). Al Congreso, de nuevo Enrique Ramón Fajarnés (segundo en la lista del PP) y un político que, desde entonces, se aferraría al escaño durante varias legislaturas, el socialista Toni Costa (tercero en la lista del PSOE).

1993: Cava de Llano se sienta en el Congreso y Cardona, en el Senado

Felipe González volvió a ganar en esas elecciones que tuvieron lugar el domingo 6 de junio de 1993, pero esta vez sin mayoría absoluta. Fue el momento del salto de María Luisa Cava de Llano (PP) a la política nacional, tras ser elegida diputada: «Entramos en una etapa distinta. La prepotencia ya no tendrá cabida en el Gobierno. La legislatura no será muy larga», presagió. Y no se equivocó. Toni Costa (PSOE) volvió al Congreso, y José Juan Cardona (PP), hasta entonces teniente de alcalde de Sant Antoni, se sentó en el Senado. Años después acabaría en la cárcel.

No sería el primer varapalo para el PP como consecuencia de su escasamente sensible política medioambiental. Toni Costa y Cava de Llano fueron reelegidos al Congreso. Aquella jornada, el exsenador Abel Matutes fue a votar en su Rolls Royce

1996: Pilar Costa, senadora

José María Aznar (PP) ganó (sin mayoría absoluta) aquel domingo 3 de marzo de 1996 mientras en Ibiza se producía un hecho sin precedentes: los populares perdían el Senado en favor de Pilar Costa, una abogada de 28 años que lideraba la agrupación de electores Ibiza i Formentera al Senat, compuesta por IU, PSOE, ERC, Els Verds y ENE. Sacó nada menos que 4.700 votos a su contrincante, Cardona, que, perplejo, confesó que no entendía cómo podía haberse producido «tanta diferencia». Es ses Salines y el campo de golf de Cala d’Hort, estúpido, le habría dicho Bill Clinton. No sería el primer varapalo para el PP como consecuencia de su escasamente sensible política medioambiental. Toni Costa y Cava de Llano fueron reelegidos al Congreso. Aquella jornada, el exsenador Abel Matutes fue a votar en su Rolls Royce.

2000: El PP de Aznar arrasa y Fajarnés salta a la política nacional

Aquel escaño en el Senado perdido en 1996 fue recuperado por el exalcalde de Vila Enrique Fajarnés el domingo 12 de marzo de 2000, cuando Aznar obtuvo mayoría absoluta. Fajarnés dio la vuelta a los resultados de cuatro años antes al sacar 6.000 votos de diferencia a Fanny Tur, candidata del Pacte. La distancia en la cámara baja fue aún mayor: 8.000 votos. De ahí que Cava de Llano repitiera escaño y que Toni Costa se quedara en esta ocasión sin él.

2004: La sombra alargada del 11-M

Los atentados del 11-M en Madrid y el erróneo comportamiento que el Gobierno de Aznar tuvo al respecto provocaron una movilización social que, en solo tres días, dio la vuelta a las encuestas. Aquel domingo 14 de marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero vencía en las generales, mientras el PP a punto estaba de perder el senador pitiuso (Antoni Marí). A la desconocida Carmen Ferrer (PSOE) sólo le faltaron 1.200 votos, que habría obtenido de sobra si en aquella ocasión hubieran ido unidas las izquierdas. El formenterés José Ramón Mateos logró ser diputado por el PSOE pese a ir tercero en su lista, mientras Enrique Fajarnés (segundo en la lista del PP) cambiaba lapoltrona del Senado por la del Congreso.

2008: Las autovías devuelven el senador a la izquierda

Pese al rechazo popular, el Govern y el Consell se empeñaron en construir las autovías del aeropuerto y de Sant Antoni. Fue el pegamento que, de nuevo, necesitaba la izquierda para unirse y arrebatar al PP el senador. PSOE-Ibiza pel Canvi presentaron a Pere Torres, Casetes, activista de la Plataforma Antiautopistas y afectado por aquellas obras. Sacó más de 4.000 votos de diferencia al candidato popular, Antoni Marí, alcalde de Sant Joan, que tuvo mal perder: «Quiero dar la enhorabuena a Diario de Ibiza por la campaña que ha hecho a Casetes», dijo. Ese domingo 9 de marzo de 2008 Zapatero volvió a lograr la mayoría... que poco le duraría porque a la vuelta de la esquina esperaba la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. Al Congreso, José Manuel Bar (PSOE) y, de nuevo, Fajarnés (PP).

2011: La primera legislatura de Sofía Hernanz

20 de noviembre de 2011: Mariano Rajoy logra mayoría absoluta fruto de cataclismo económico del país. José Sala recupera el escaño del Senado para el PP (sacó 7.000 votos al socialista Albert Marí), Fajarnés vuelve a Madrid y entra como diputada (y no será la primera vez) Sofía Hernanz pese al desastre electoral de su PSOE.

2015: El surgimiento de Podemos

Hecatombe del bipartidismo, tituló este diario tras las elecciones del domingo 20 de diciembre de 2015. Santi Marí (PP, aún) era elegido senador con el menor respaldo de la democracia, José Vicente Marí Bosó (PP) obtenía el escaño al Congreso (iba segundo en la lista) pese a que la fomación perdía dos respecto a 2011, y el PSOE, el tercer partido más votado, lograba meter por los pelos a Hernanz de nuevo en la cámara baja. Podemos se constituía en la segunda fuerza pitiusa.

Viviana de Sans (Podemos) dijo entonces una frase para la historia: «De ahora en adelante sólo nos queda crecer»

2016: El PP recupera parte del terreno perdido

Santi Marí salía reelegido senador con 3.000 votos más que siete meses antes y Rajoy mejoraba sus resultados, pero Podemos, que seguía siendo la segunda fuerza pitiusa, y el PSOE no conseguían mejorar sus resultados aquel domingo 26 de junio de 2016. De nuevo, Bosó (PP) y Hernanz (PSOE) irían al Congreso. Viviana de Sans (Podemos) dijo entonces una frase para la historia: «De ahora en adelante sólo nos queda crecer». Erró.

2019, el 28 A: El PP pitiuso se queda sin diputado y sin senador

Malos tiempos para el Partido Popular. El domingo 28 de abril de 2019 empezó la era Pedro Sánchez. Por primera vez, el PSOE (Patricia Abascal) arrebataba al PP el escaño al Senado, esta vez sin apoyarse en otras fuerzas progresistas y sacando casi 4.000 votos a Santi Marí, que acusó la debacle nacional del PP. Los populares no fueron capaces ni de tener un representante ibicenco en el Congreso (su candidato fue Miquel Jerez). La socialista Hernanz volvió a ser diputada.

2019, el 10N: El PSOE logra otra vez el Senado y Vox, una diputada

Aquel domingo 10 de noviembre de 2019, y tras no conseguir formar gobierno, se celebraron nuevas elecciones. La socialista Patricia Abascal conseguía revalidar el acta de senadora por el PSOE, a pesar de la notable pérdida de votos de su partido en Balears y Ibiza, mientras el PP recuperaba el diputado (Miquel Jerez) y Sofía Hernanz se aferraba al Congreso. Y, oh sorpresa, Vox lograba una diputada, Patricia de las Heras, número dos a esa cámara por Balears. Era la primera vez que las Pitiusas tenían tres diputados procedentes de diferentes partidos en la carrera de San Jerónimo. Podemos, al contrario de los augurios de De Sans, seguía en caída libre. Hoy se sabrá si siguen restando o ‘suman’.