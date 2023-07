La basura se acumula junto a ‘Sa Dona Pagesa’ de Terrassa

No es la primera vez que los vecinos del final de la avenida de España denuncian la suciedad que se acumula junto a la estatua ‘Sa Dona Pagesa’, del escultor Guillem Terrassa. Unas quejas que han vuelto a hacer esta misma semana, al comprobar que en el jardín que rodea el monumento, ubicado junto a la sede de Cruz Roja, volvía a haber cartones, latas, colchones, botellas, telas...

Sin embargo, a tenor de las denuncias de los ciudadanos, la medida no ha sido eficaz. Esta misma semana, de hecho, volvían a denunciar que la zona estaba otra vez llena de basura. Algunos de los enseres, básicamente las telas y un par de colchones, hacen pensar que se trata de restos que dejan en la tierra personas que pernoctan ahí. Aunque no son los únicos desechos que había en el espacio, que estaba lleno de papeles y restos de comida y bebida. Los vecinos no entienden cómo puede llegar a acumularse la suciedad en un espacio que se encuentra en pleno centro de la ciudad, junto a la sede de Cruz Roja y a escasos metros del edificio del Consell de Eivissa.

Los vecinos relatan que hace unos meses, cuando lo denunciaron, el Ayuntamiento de Eivissa limpió la zona y suprimió el acceso a pie con la intención de que la gente no entrara en el pequeño jardín, que permanece bastante abandonado, y volviera a inundarlo de basura Y, además, pegada a la estatua que el escultor Guillem Terrassa cinceló como homenaje a la mujer ibicenca, algo que consideran una falta de respeto. Desde la misma avenida de España cuesta ver la estampa, ya que unos setos rodean el espacio. Sin embargo, toda la suciedad se aprecia sin ningún problema desde los primeros metros de la via Romana.

Tras la llamada de este diario relatando la denuncia de los vecinos, un responsable del departamento de limpieza municipal se personó en la zona para revisar su estado y comprobar si se tenía que actuar. Finalmente, el Consistorio encargó a una brigada de limpieza que retirara toda la basura acumulada en el interior del jardín, lleno de piedras y seco.