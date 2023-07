Sanidad en Ibiza: «En tres años, el que se supone que es mi oncólogo sólo me ha visto una vez»

«Mi situación es muy triste. Va a hacer tres años y el que se supone que es mi oncólogo real sólo me ha visto una vez», afirma Mercedes Ferrero, una de las pacientes oncológicas que participan en la última concentración convocada por la plataforma ‘Hoy por mí, mañana por ti’. Algo más de medio centenar de enfermos de cáncer se agrupan en la sombra del porche de la entrada del Hospital Can Misses. Les apoyan, con pancartas, proclamas y aplausos, algunos familiares y también sanitarios. Las batas blancas les delatan. Todos insisten en lo que llevan exigiendo hace un año: la contratación inmediata de todos los especialistas que faltan en el Área de Salud de Ibiza y Formentera, especialmente oncólogos.

«Els malalts de càncer necessitem un servei d’Oncologia estable», «Les Pitiusas volem una sanitat pública com a totes les Balears», «No quiero una paga, quiero un oncólogo», «Dejen de jugar con nuestra salud» o «Necesitamos especialistas ¡¡¡YA!!!» se lee en algunas de las cartulinas que los manifestantes enarbolan durante la protesta. «Especialista a la fuga», reza el mensaje que luce un niño en su camiseta, mientras otro alza un cartel de «Se vende» en el que en el hueco para el teléfono han escrito «tu salud».

«Creemos en los hechos, no en las palabras, aunque sé que está un poco difícil», apunta Toño Stihl, uno de los portavoces del movimiento, que no ha detenido sus protestas a pesar de la promesa del recién aterrizado Govern de solventar la falta de especialistas. Los afectados exigen «más rapidez» a la hora de solucionar el problema e insisten en que «cada día» que pasa sin que el servicio de Oncología de Can Misses cuente con sus propios especialistas (ahora mismo sólo hay dos oncólogos, de una plantilla de cinco, y uno de ellos se encuentra de baja) pone en riesgo sus vidas.

"Ocho meses en lista de espera para un TAC"

«Un compañero que se encuentra muy mal lleva ocho meses en lista de espera para un TAC», denuncia Stihl, que exige al nuevo equipo de la conselleria balear de Salud que no se coja vacaciones y critica que no se haya cubierto la baja por maternidad de la oncóloga. El portavoz aseguró durante la protesta que el único oncólogo de la plantilla que se encuentra trabajando en estos momentos «está a media jornada», una afirmación que negaron de forma categórica desde la gerencia del Área de Salud. «No sólo no tiene reducción de jornada sino que, además, ha trabajado todos los días», apuntó un portavoz.

Tanto Stihl como otros afectados muestran su descontento con la situación actual, en la que la carencia de oncólogos se suple con visitas constantes de especialistas del hospital de referencia. Son Espases. «El otro día tenía cita a las 17,30 horas y el mismo día me la cambiaron a las 11,30 porque si no no llegaba al avión. Si en ese momento hubiera estado cuidando de mi madre o de mis sobrinos, ¿qué hago? ¿Pierdo la cita?», indica Stihl. «Los médicos que vienen de Mallorca no nos conocen. No nos cuidan», apunta Ferrero, que denuncia que, en muchos casos, no se leen las historias de los pacientes. En este sentido, relata su propia experiencia: «Tengo un bulto, un ganglio, como tres huevos y me dieron cita después de tres meses. El médico que me atendió, de Palma, me dijo que no era especialista en mama y que fuera a Urgencias para que me abrieran el bulto y me lo quitaran. Eso es imposible, este brazo no se puede tocar porque no tengo ganglios. No están con nosotros, no saben qué nos pasa».

Mucho hospital y poco personal

«Es muy triste que vayas a un oncólogo y que lo primero que te diga sea que el tipo de cáncer que tú tienes no es en el que está especializado», comenta Pepe Torres, otro de los pacientes oncológicos que participa en la protesta. Él es uno de los que asegura haber sufrido las demoras por la falta de especialistas: «El 1 de julio del año pasado me hicieron una prueba y me citaron el 25 de enero para los resultados», critica Torres, que confía en que los resultados de las pruebas que le hicieron el 28 de junio no se demoren tanto.

«Es una pena que tengamos este hospital tan grande y no hayan buscado especialistas y todo el personal que hace falta. Es una pena. Parece que nos tienen en el tercer mundo», señala Marga Guasch, impulsora de las protestas, que llega a la concentración directamente desde el servicio de Atención al Usuario, donde acaba de poner una reclamación porque no le dan cita para una ecografía que solicitó su médica de familia.