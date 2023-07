Decepción por el ‘ghosting’ de Prohens en su visita a Ibiza

«No les interesaría que estuviéramos», responde Marga Guasch, impulsora del movimiento de pacientes ‘Hoy por mí, mañana por ti’ cuando se le pregunta por qué no estuvieron en el encuentro que, este lunes, mantuvieron la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el nuevo equipo de la conselleria de Salud con asociaciones de pacientes. «Estuvieron Maribel Martínez, de Apaac [Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer] y Carmen Villa, de la AECC [Asociación Española Contra el Cáncer], pero a nosotros no se nos dijo nada. No nos parece lógico», continúa Guasch, visiblemente molesta.

De hecho, ella misma asegura que, tras el encuentro, al que también asistió el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, les llamaron desde esta institución para pedirles disculpas. A la reunión, además de las dos asociaciones de ayuda a enfermos de cáncer, asistieron representantes de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), del Movimiento Pro Radioterapia, de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) y de la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif). También se había invitado a Proyecto Juntos, Nunca Solos, Asociación Elena Torres, Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears (Aspanob) y la Asociación de Cáncer Metastásico, que excusaron su asistencia ante la imposibilidad de acudir.

"No nos avisaron"

«Vino la presidenta y a nosotros no nos avisaron», apunta Pepe Torres, otro de los integrantes de ‘Hoy por mí, mañana por ti’, que considera que no les invitaron al encuentro porque no son una asociación «registrada». De hecho, la intención de este movimiento de pacientes es constituirse como plataforma. «Es lo que nos hace falta para hacer más fuerza y que cuenten con nosotros», continúa Torres quien explica que, aunque no les invitaran al encuentro con Prohens y la consellera de Salud, Manuela García Romero, la semana pasada se reunieron con el presidente del Consell de Ibiza y el vicepresidente del Govern balear, el inicenco Toni Costa. «Le conocemos y se comprometió a hacer lo máximo posible para solucionar esto», abunda Torres, que aprovecha la protesta frente a la puerta de Can Misses para recordarles a ambos políticos su compromiso.

Desde el Consell de Ibiza reconocieron ayer tener constancia de «cierta descordinación» con la convocatoria que, según explicaron, realizó la conselleria balear de Salud. Fue la propia consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, quien se puso en contacto con los responsables del movimiento para pedirles disculpas.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera relataron que la conselleria les pidió una relación de asociaciones de pacientes «no sólo oncológicas». «El objetivo de la reunión era mantener un primer encuentro con las asociaciones. Es la primera de muchas y quienes no han podido estar participarán en las siguientes», indicaron desde la gerencia, que explicó que si no se invitó a ‘Hoy por mí, mañana por ti’ fue porque no la tienen registrada. De hecho, señalan que el recién nombrado gerente del Área de Salud pitiusa, Enrique Garcerán, al no verles en la reunión, «se interesó por si se les había convocado, para hacerlo en próximas ocasiones». Así, garantizan que se les citará para «próximos encuentros» con el fin de «conocer de primera mano las necesidades de los pacientes».