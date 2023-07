El alquiler de chárter náutico en Ibiza cae entre un 10 y un 20% respecto a 2022

Después de dos años excepcionales, los empresarios del sector del chárter náutico ya temían que 2023 no alcanzaría los mismos niveles de negocio. No obstante, las cifras de esta temporada están siendo peores de las previstas. Según los datos que maneja la patronal del sector, el volumen de trabajo durante los meses de mayo y junio bajó entre un 30 y un 50% respecto a 2022, mientras que en julio y agosto la caída se sitúa entre el 10 y el 20%.

«El año pasado, por estas fechas [21 de julio] ya lo teníamos todo reservado hasta el 31 de agosto. Ahora se va trabajando al día», admite Ramón van der Hoft, presidente de la Asociación de Industrias y Servicios Náuticos de Ibiza y Formentera, vinculada a la Pimeef: «Si falla la temporada alta y falla la postemporada, hay empresas que no descarto que tengan que cerrar».

Un análisis que comparte el vicepresidente de la asociación y gerente de Motonáutica Ibiza, Marc Torres: «Las empresas que también hagan venta, taller, mantenimiento, y tengan una infraestructura y músculo financiero, podrán aguantar este 2023. Pero los que solo se dedican al chárter, lo pasarán mal y algunas empresas cerrarán».

Problemas estructurales

El chárter náutico aprovechó el año 2021 el cierre de las discotecas para postularse como una alternativa de ocio seguro. La temporada siguiente fue también excepcional gracias al arrastre general de ser el primer verano completamente libre de covid. El aterrizaje de 2023 ha sido más duro del previsto y lo que más preocupa a los empresarios es que los problemas son estructurales y no tienen un arreglo fácil.

«Los costes han aumentado un 15%», explica Van der Hoft: «Con la situación de la vivienda en la isla, es muy difícil atraer personal. A los costes de la plantilla, súmale que, por la inflación, los gastos de mantenimiento se han disparado. Además, los amarres en la península son mucho más baratos, y esto favorece el intrusismo». «No somos tan caros como el sur de Francia, pero en la península un amarre es hasta cinco veces más barato», añade.

«La península, aquí al lado, está llena de puertos con disponibilidad y precios mucho más bajos, y esto favorece el intrusismo», explica Marc Torres: «Solo tienes que echar un vistazo a Porroig, Talamanca o Cala Vedella, verás centerares de barcos de chárter fondeados en estas aguas, pero fuera de puerto».

La Pimeef reclama medidas para evitar las prácticas de estas empresas, ofrecen a sus clientes la belleza de las aguas y la costa pitiusa, pero que no dejan gasto en los puertos de la isla: «Los barcos de fuera que fondean aquí tienen que firmar una declaración responsable en laque confirman que tiene una base de operaciones en Balears, pero eso es un concepto muy ambiguo porque no se comprometen a tener un amarre. Pagan una tasa al Govern y se les permite usar las calas de la isla como puerto deportivo», explica el portavoz de la patronal: «En consecuencia, nos saturan las calas y son una competencia desleal».

Este problema, la complicación de encontrar personal y el elevado coste del mantenimiento, augura un escenario en el que las empresas deberán hacer un esfuerzo extra: «Son problemas estructurales de difícil solución y que dificultan nuestra competitividad», admite Torres, «los precios no bajarán, pero nos conformamos con que no suban tanto. Que se queden en un 1 o un 2% anuales. No es asumible un incremento de costes como el que hemos sufrido». El vicepresidente de la asociación náutica de la Pimeef, que tiene un negocio centrado en la pequeña y mediana eslora, admite también que la clientela «ha sufrido mucho la inflación. La gente ha perdido poder adquisitivo».

«La situación económica no es la misma que el año pasado, ni en el mercado nacional ni en el internacional. Somos un sector de ocio que, cuando hay problemas económicos, nota el impacto porque la gente prescinde de este servicio. Además, este año la meteorología tampoco ha estado en nuestro favor», completa Van der Hoft. En definitiva, una temporada que, si no se arregla, será para olvidar.

Inquietud por el decreto de alquiler de barcos privados

El decreto publicado el pasado 22 de marzo que abre la posibilidad de que a partir del 1 de julio de 2024 las embarcaciones de recreo de uso privado puedan ser utilizadas durante un máximo de tres meses al año como barcos de alquiler, desató la preocupación del sector náutico. No obstante, las últimas noticias recibidas han sido esperanzadoras. «Nos reunimos con el entonces conseller de Movilidad y nos confirmó que la comunidad autónoma tiene la última palabra. Confiamos en que Balears opte por no permitir esa actividad, dado que aqui hay mucha oferta e iría en contra de la regulizacion del chárter nautico», explica Van der Hoft.