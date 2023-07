Medio centenar de pacientes exigen una solución inmediata a la falta de oncólogos en Ibiza y Formentera.

Algo más de medio centenar de enfermos de cáncer, además de sus familias y algunos profesionales sanitarios, han exigido esta mañana, a las puertas del Hospital Can Misses, que se solucione de forma inmediata la falta de oncólogos en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Los asistentes a la convocatoria, una más de la plataforma 'Hoy por mí, mañana por ti', han insistido una vez más en los "retrasos" que sufren los pacientes oncólogicos de las Pitiusas tanto en las citas de revisión como a la hora de recibir los resultados de las pruebas.

En estos momentos, únicamente hay un especialista de una plantilla de cinco, ya que la otra oncóloga de Can Misses se encuentra de baja por maternidad. Desde hace meses, oncólogos de Son Espases se desplazan a Ibiza para atender a los pacientes.

"Me hicieron unos análisis en julio del año pasado y me vieron en enero de este año", ha criticado Pepe Torres, uno de los integrantes de la plataforma de pacientes, que ha anunciado que ha iniciado los trámites para constituirse como asociación. En este sentido, los portavoces del movimiento han mostrado su decepción porque no se les convocara al encuentro que el pasado lunes mantuvieron la presidenta del Govern, Marga Prohens; la consellera balear de Salud, Manuela García, y el director del Ib-Salut, Javier Ureña, con asociaciones de pacientes de las Pitiusas.

De hecho, los enfermos han insistido en la importancia de que los atienda siempre el mismo especialista, algo que, afirman, no está sucediendo. Precisamente eso, que los vea siempre el mismo especialista para que conozca bien su caso y se establezca un vínculo, es una de las medidas que anunció el Govern durante el encuentro. "No nos conocen", han reiterado algunos de los manifestantes, que han detallado alguno de los problemas que esto les ha supuesto, como que no les están viendo oncólogos especializados en sus tumores.

'No quiero una paga, quiero un oncólogo'

Los enfermos han insistido en que les va la vida en esto y han detallado que muchos enfermos querrían haber estado en la concentración y no han podido debido a que su estado de salud no se lo permite. Muchos de los asistentes enarbolaban cartulinas con mensajes muy claros: 'Els malalts de càncer necessitem un servei d'Oncologia estable', 'Les Pitiüses volem una sanitat pública com a totes les Balears', 'No quiero una paga, quiero un oncólogo' o 'Necesitamos especialistas ¡¡¡YA!!!'. 'Especialista a la fuga'", se leía en mensaje que lucía un niño en su camiseta mientras otro alzaba un cartel de 'Se vende' en el que en el hueco para el teléfono habían escrito 'tu salud'.

La concentración, que se ha prolongado durante cerca de media hora, ha concluido con un enorme aplauso de apoyo a los enfermos de cáncer, a los que se han ido sumando algunos de los pacientes que en ese momento acudían o salían del Hospital Can Misses.

