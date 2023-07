¿Repetirá Ibiza su abstención récord? «Otras veces voté nulo. Ahora no»

En las últimas elecciones autonómicas y municipales, Ibiza marcó un récord histórico de abstencionismo en 45 años de democracia. El pasado 28 de mayo, el 53,66% del electorado decidió no votar. Se da la circunstancia, por tanto, de que la mayoría de la población está siendo gobernada por lo que votó el 46,34% restante. En las elecciones estatales la participación suele ser más alta, aunque la última vez que se convocó a la ciudadanía para renovar el Congreso y el Senado, el 10 de noviembre de 2019, en Ibiza se registró también una abstención e récord: el 47,7%.

¿Se repetirán estas cifras que indican una clara desafección hacia la política? Si atendemos al improvisado trabajo de campo que hemos efectuado, no será así, ya que la mayoría de las personas que atienden a este redactor para el reportaje aseguran que este domingo ejercerán su derecho a voto. Hay una tendencia clara: las personas consultadas de mayor edad, han expresado casi unánimemente que votarán; entre los jóvenes, en cambio, el abstencionismo está muy generalizado. La otra frase que se repite es la de jóvenes que en otras ocasiones votaron en blanco y que ahora sí votarán a un candidato.

«Votar hay que votar. ¡Eso es sagrado!», exclama Manuel, un jubilado que está alargando el café en una terraza de la avenida Isidor Macabich de Vila, «yo voto siempre para poder reclamar luego». A su lado, Francisco también asegura que votará, y es de los pocos que manifiesta su preferencia sin problemas: «Yo votaré al PSOE. A la derecha nunca, ¡y a Vox menos!».

En la mesa, su compañero José, también jubilado, no se muestra tan entusiasta: «La última vez voté, pero esta no. Yo no quiero saber nada de nada de los políticos». Este comentario desata las bromas de su compañeros: «Que si no votas te quitarán la paga», «a este le pasa que no se fía de los demás», «hablaré con Matutes para que no te ingresen la ayuda», dicen entre carcajadas.

En la plaza de sa Graduada, un grupo de cuatro jubilados que disfruta de la sombra y de unas bebidas, asegura que el domingo votarán sin falta. «¡Y puntuales! El domingo será lo primero que haré. Bien prontito a votar», explica Juan Manuel. «Es un derecho que hay que ejercer», explica Eulàlia, «si peleamos tanto para poder votar, ahora no podemos renunciar a él». Asunción y Carmen asienten con la cabeza: «Hay que votar. Si no lo haces, luego no te puedes quejar», asegura la primera. Carmen, por su parte, asegura que siempre ha votado y siempre lo ha hecho a los mismos: «No he cambiado, pero ganas sí he tenido».

Las dudas de los jóvenes

Esta fe inquebrantable en el poder del voto no es compartida por la gente joven. En una mesa situada también junto a la plaza de sa Graduada de Vila, encontramos a seis mujeres desayunando: dos de mediana edad y las otras cuatro con edades comprendidas entre los 19 y los 23 años, y sus puntos de vista están generacionalmente muy marcados.

«La última vez no voté», admite Isabel, que tiene 23 años y que este domingo tendrá que ir al colegio electoral, quiera o no, porque ha sido nombrada vocal suplente de una mesa electoral: «Espero poder hacer de vocal porque creo que a los que participamos nos regalan una entrada a Port Aventura». «Lo cierto es que en casa no hablamos de estas cosas, y con las amigas tampoco», expresa Lucía. Las dos amigas son reprendidas amablemente por María, una mujer de mediana edad que comparte mesa con ellas: «¿Pero cómo puede ser que no habléis de estas cosas? ¡Vaya juventud tenemos! Si no votáis, ¡luego no os podréis quejar!». Isabel, cariacontecida, hace acto de contrición: «Tengo cargo de conciencia porque no contribuyo a la democracia y no participo en nada. Pero vamos, que vale, que este domingo voto», anuncia.

Lucía comenta que nunca ha votado porque no ha tenido la ocasión, aunque María, convertida en adalid de la causa, le recuerda que «en 2019 ya eras mayor de edad ¡y se votó tres veces!». «Vale, es verdad», admite la joven. «Yo no he votado nunca, pero es que tengo 19 años y no he tenido la oportunidad», se justifica Silvia, mientras que su amiga Claudia, de la misma edad, señala que «en Tiktok hay muchos vídeos en los que se nos pregunta a los jóvenes si votaremos o no. Es un tema de actualidad». La única que tiene claro que votará, junto a María, es Eva, la otra mujer de mediana edad de la mesa: «Siempre lo he hecho», y recuerda que en una ocasión le tocó ser presidenta de mesa: «Es agotador. Terminamos a las dos de la madrugada y al día siguiente tenía que ir a trabajar».

Optimismo y desencanto

En otra mesa encontramos a tres adultos y tres situaciones completamente distintas. El más escéptico con las elecciones y con la capacidad de los ciudadanos de poder decidir su futuro es, nuevamente, el benjamín de la mesa. «A mí me parece que votes a quien votes, es la misma mierda», sentencia un desencantado César, que asegura «no esperar nada» del ganador de las elecciones de este domingo.

No es de la misma opinión su amigo Carlos, que ha votado por correo: «Pensaba que sería un desastre ¡y qué va! Ha ido perfecto. Pedí la papeleta el último día, me llegó ayer y voté en el mismo momento que me la dieron. Lo preparé y en un minuto voté». Carlos explica que siempre ha votado, aunque en algunas ocasiones lo ha hecho nulo: «Un año que estaba muy harto de los políticos, metí todas las papeletas dentro del sobre». Les escucha Megan, una ciudadana que no podrá votar porque es extranjera: «Llegué en febrero aquí y tampoco pude votar en las municipales», y explica que fue a Correos a recoger un paquete y se sorprendió «por la cantidad de gente que estaba votando».

Quienes sí lo tienen clarísimo son Patri y Pablo, dos veinteañeros que este domingo ejercerán su derecho a voto. «Yo lo tengo clarísimo, Hay que votar», dice Patri, muy convencida de sus palabras. «Nos jugamos nuestro futuro», completa Pablo. «A veces uno tiene tentaciones de no hacerlo porque todos los políticos te parecen un poco lo mismo, pero cuando llega la hora de la verdad te das cuenta de que hay mucho en juego y que hay que votar».

En otra mesa, Juliana y Jesús mantienen dos posiciones antagónicas. «Yo sí voto», dice ella, mientras que Jesús tiene claro que no lo hará: «No me gustan los políticos, ni su forma de hablar ni de expresarse. Mira, como dijo hace el poco el Trías ese [se refiere al candidato de Junts a la alcadía de Barcelona], ‘que les den a todos’». Juliana le escucha y, pese a que tiene claro que sí votará, manifiesta que no tiene la más mínima intención proselitista: «Yo no estoy para convencer a nadie, ni quiero que me convenzan a mí. Que cada uno haga lo que quiera».

«Yo he votado en blanco muchísimas veces», comenta José Manuel, que está también disfrutando de la sombra en sa Graduada, «pero este domingo no, este domingo voy a votar, y tengo clarísimo a quién va a ser». Su amiga Julia comparte su argumento: «Yo a veces me he abstenido. Es que ves a los políticos y te dices, ‘no merecéis que os votemos’. Pero este domingo lo tengo claro y voy a votar». «¡Es importante!», completa José Manuel.

En otra mesa, Rodrigo, Estefanía y Encarna se manifiestan también como unos escépticos en política que este domingo votarán al menos malo. «Yo voté por correo porque estoy censado en Badajoz y no he tenido ningún problema. Todo perfecto», explica Rodrigo, que admite que otras veces no votó, «o voté nulo, porque no comulgo con las cosas que veo en los políticos, pero ahora lo tengo claro». Quien no lo tiene decidido todavía es su amiga Encarna: «El cansancio hacia todo que siento no me invita a votar, pero este domingo lo haré. ¡Lo que no sé todavía es a quién!». ¿Qué hará decantar su decisión? «No lo sé. Supongo que iré al colegio electoral y en el último momento me decidiré».