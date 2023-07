Las patronales plantean ampliar las horas extra para afrontar el déficit de empleados en Ibiza

El Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de 80 horas extra anuales por trabajador. Unas horas que la ley establece que deben ser voluntarias y que en Balears las empresas reclaman que se puedan ampliar. El cambio dependería en todo caso del Gobierno del Estado, pero desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) se reclamó al nuevo conseller balear de Empresa, Ocupación y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en su primera reunión, que aborde este tema con el Estado al considerarlo una necesidad para las empresas de la Comunitat Autònoma, sobre todo aquellas más vinculadas al sector turístico.

La reclamación, según el vicepresidente de CAEB en las Pitiusas, José Antonio Roselló, viene motivada por la falta de mano de obra y la gran cantidad de trabajadores que deciden ampliar su salario buscando una segunda actividad y que, consideran los empresarios, podrían obtener esos ingresos extra que buscan en la propia empresa.

«Las horas extra están muy tasadas, pero en cambio no está limitado el pluriempleo. En el caso de Balears consideramos que se desvirtúa mucho esa medida porque el empresario no puede ofrecer más horas extra y en cambio esas mismas personas buscan otro empleo además del que ya tienen».

El cambio se considera que serviría, además, para luchar contra la economía sumergida y la competencia desleal, dado que muchos de estos segundos empleos se ofrecen sin contrato, de modo que el empleado no cotiza por estas horas.

Salud laboral

Roselló añadió que la generalización de este pluriempleo en Balears puede suponer también un «problema de salud laboral», dado que el trabajo en varias empresas no es sólo un aumento de la carga laboral para el trabajador sino la obligación de «cumplir» en varios empleos con sus respectivos desplazamientos al lugar de trabajo.

Por parte de la Petita i Mitjana Empresa de Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo también valoró que esta demanda podría ofrecer una solución a la falta de mano de obra, «porque luego la realidad es que una parte importante de los trabajadores tienen otro empleo».

Recalcó el presidente de Pimeef que el problema no es que el empleado decida tener dos trabajos, algo que es libre de hacer: «El problema es cuando se realiza esa segunda actividad en la economía sumergida», denuncia. «No podemos esconder la cabeza como el avestruz, tenemos una realidad y hay que afrontarla por parte de la patronal, los sindicatos y la Administración. Es mejor que el trabajador haga horas extra en su empresa de manera reglada que no caer en la tentación de trabajar en negro donde a lo mejor se hacen auténticas barbaridades».

Carga de trabajo

El vicepresidente de CAEB apuntó que la situación de déficit de mano de obra en las Pitiusas en particular, pero en Balears de forma generalizada, obliga a incrementar las cargas de trabajo a los empleados. «Las plantillas no están cubiertas y es algo que se da en todos los sectores», recordó Roselló, «un problema agravado en Balears por la estacionalidad del empleo y la falta de vivienda».

En cuanto a la pequeña y mediana empresa de las Pitiusas, la recomendación de Pimeef de completar plantillas antes de iniciar la temporada tuvo sus frutos y se han cerrado plantillas, explica Rojo, aunque muy ajustadas. «La mayoría de las pymes están adaptando su volumen de trabajo a la gente que tienen. Se busca dar servicio hasta donde se puede y no hacer experimentos».

Formación

En la reunión de esta semana entre CAEB y el nuevo conseller de Empresa, Ocupación y Energía, también se puso de manifiesto la importancia de ampliar la formación.

El propio conseller indicó, tras la reunión celebrada el lunes, que «la falta de trabajadores y de formación es un problema grave», puesto que «falta personal cualificado para poder atender la demanda de los puestos de trabajo». «Hay que apostar por la formación y para retener el talento», añadió.

Esta falta de personal formado genera que muchas empresas no tengan margen de maniobra en caso de tener bajas o cualquier situación excepcional. «Es imposible encontrar personal formado para una necesidad puntual. Quizás sea posible encontrar personal sin formación, pero a mediados de julio no es tiempo de formar al personal, es tiempo de dar servicio y cubrir el puesto laboral», indicó Alfonso Rojo.

CCOO denuncia que la carga de trabajo ya es muy alta

«Las cargas de trabajo ya son tremendas para que ahora se den más horas extra», valoró la secretaria general de CCOO, Consuelo López, respecto a esta propuesta, que no comparte. «La gente no puede más y ya nos llegan muchas quejas de trabajadores que reciben presiones para echar más horas. La gente trabajadora no tiene la culpa de que no haya suficiente bolsa de trabajadores. Entendemos la situación, pero tampoco se puede reventar al personal que hay hoy día». Quiso recalcar que, en general, los empresarios lo hacen bien en materia de cargas laborales, pero que también se producen muchos abusos por esta situación. Respecto a la doble actividad de muchos trabajadores, indicó que es consecuencia del elevado coste de la vida y la vivienda en las Pitiusas. No es un capricho sino una necesidad. Es por ello que reconoció que la solución a esta situación es compleja y pasa por atajar el problema del precio de la vivienda.