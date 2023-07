El Tribunal Supremo confirma la excarcelación en Ibiza de un violador por la ley del ‘sólo sí es sí’

La Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha resuelto mantener la decisión de la Audiencia Provincial de rebajar en dos años la condena a Adao Miguel Vaz Furtado Manga, quien violó a una mujer en su casa de Puig des Molins de Ibiza después de asaltar el inmueble para robar en mayo de 2013. El tribunal adapta la condena a la nueva horquilla mínima de penas previstas en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral para la libertad sexual, comúnmente conocida como ley del ‘sólo sí es sí’. El agresor había sido condenado a diez años de prisión, seis de ellos por la violación -la pena mínima- y los otros cuatro por tres robos en distintas casas, entre ellas la de la víctima.

Esta rebaja en dos años supuso la excarcelación del preso, ya que el reo había cumplido el período de condena que se estableció con arreglo a la nueva ley. El Supremo rechaza así la petición fundamental de la defensa de la víctima, que presentó un recurso de casación a una sentencia de la Audiencia Provincial por el que pedía anular la disminución de la pena. En cambio, la sentencia firmada por el magistrado Juan Ramón Berdugo da la razón a una queja de la Fiscalía, que veía un contrasentido en la decisión de rebajar la condena por la nueva ley y, al tiempo, no aplicar el resto de disposiciones previstas en la norma. Por todo ello, la única modificación al fallo consiste en prohibir al reo excarcelado desempeñar cualquier actividad que conlleve contacto con menores de edad durante cinco años. Es, de nuevo, el período mínimo.

Puesta en libertad

El agresor ya había salido de la cárcel después de que el 21 de diciembre pasado la Audiencia Provincial emitiera un auto por el que le concedía la rebaja de condena solicitada por su defensa en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. El tribunal confirmó esta decisión a través de un auto de libertad y el preso fue excarcelado. Entonces, la acusación particular presentó el recurso al que ahora responde el Supremo y al que se suma el Ministerio Fiscal.

La Audiencia Provincial había incluido en la condena del detenido otros dos robos en casas, también cometidos en Puig des Molins en mayo de 2013. Furtado accedió a la vivienda de su víctima sobre las 4.30 de la madrugada del día 23, trepando por una valla de dos metros y medio de altura, tras lo cual entró a la cocina a través de una ventana corredera. El procesado empleó el mismo modus operandi en los otros robos con fuerza. Una vez en la casa, se apoderó de joyas, relojes y reproductores de música, entre otras posesiones.

La propietaria de la casa estaba en esos momentos durmiendo en su habitación. El agresor la sorprendió «acostada en su cama, y aprovechando que se encontraba sola, saltó sobre ella, la agarró del cuello, le tapó la boca» y, según recoge la sentencia condenatoria, la amedrentó diciéndole: «Si gritas o me causas cualquier problema te pegaré y si haces cualquier ruido desearás estar muerta», para violarla acto seguido. La mujer ofreció resistencia y su agresor la inmovilizó a la fuerza.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió trastorno de estrés postraumático y necesitó tratamiento psiquiátrico. También padeció lesiones y tuvo que medicarse para prevenir un posible embarazo y el desarrollo de una enfermedad de transmisión sexual.

Dos robos más en el barrio

Tan solo unos días atrás, Furtado había cometido otros robos en el barrio. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2013, cuando el procesado trepó por el primer piso de una casa y se introdujo en el interior «por la puerta corredera de la terraza, que se encontraba entreabierta». Robó aparatos electrónicos y un anillo de oro.

Asimismo, en un momento indeterminado entre las 23 horas del 14 de mayo y las 7.45 horas del 15 de mayo, trepó a la terraza de otra primera planta y, de igual manera, se internó en el interior de la vivienda al abrir la puerta corredera de la terraza. Huyó con un bolso con documentación personal, dos móviles y 70 euros en efectivo.

Razonamiento del tribunal

La sentencia que confirma la reducción de la condena desestima todas las consideraciones de la acusación particular y de la Fiscalía, a excepción de la solicitud de aplicar el contenido de la ley en su conjunto. El Ministerio Fiscal señalaba que la condena revisada «resulta imponible con arreglo al nuevo texto [la ley del ‘sólo sí es sí’], que sanciona los mismos hechos con penas de cuatro a doce años de prisión» y pedía aplicar las normas transitorias del Código Penal.

Aunque una de estas disposiciones indica que las penas no se revisarán si también son imponibles con arreglo a las que prevé una nueva reforma penal para los mismos hechos y circunstancias, el tribunal recuerda que la norma no rige para condenas dictadas con posterioridad a la entrada en vigor del Código Penal de 1995. También descarta que esta disposición se pueda rescatar para paliar la ausencia de normas transitorias en una reforma penal, como es el caso de la producida por la ley del ‘sólo sí es sí’. El juez defiende que esto solo se podría hacer en el supuesto de que la norma beneficiase al condenado, y no al revés.

De hecho, el juez sostiene que corresponde aplicar el principio de retroactividad que obliga a revisar las penas cuando esta revisión le sea favorable al preso, recogido en el artículo 2.2. del Código Penal. En la misma línea, defiende que este artículo, «rectamente entendido, habría de llevar a las reglas que se extraen de ese derecho coyuntural transitorio», y por tanto regir en este caso.

También había esgrimido la Fiscalía que se infringía el principio de proporcionalidad y apelaba a la jurisprudencia de «numerosas sentencias» para defender que «el criterio determinante de la revisión consiste en valorar si la pena que en su día se impuso puede considerarse hoy pena oportuna».

Concluía que «una pena de seis años de prisión no se muestra como pena desproporcionada», también de acuerdo con la nueva ley. Sobre esto, el fallo sostiene que el acuerdo de conformidad entre partes conllevó aplicar la condena mínima legal, «por lo que aplicando los mismos criterios procede ahora imponer la pena de cuatro años de prisión, por considerarse más favorable».