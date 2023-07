Miquel Jerez, candidato del PP al Senado por Ibiza y Formentera: «Con un gobierno del PP no se recortará ninguno de los derechos y libertades actuales»

En el año 2003, un joven Miquel Jerez (Santa Eulària, 1974) pisaba por primera vez el Parlament como diputado autonómico. Dos décadas más tarde, este político vuelve a concurrir a unas elecciones, en este caso, como candidato de los populares al Senado.

El candidato de los populares al Senado pide hacer la entrevista en catalán ya que «es el idioma en el que me encuentro más cómodo». La charla se desarrolla en la cafetería de Ebusus, donde algunos de los clientes le desean suerte.

¿Por qué pide el voto para el PP el próximo domingo?

Porque es necesario un cambio en España. Un cambio de actitudes, hay que aparcar la arrogancia y la soberbia. Sobre todo, un cambio que permita tener un gobierno con capacidad para alcanzar gandes pactos de Estado, que aplique políticas de sentido común y que esté centrado en la defensa de los intereses de todos los españoles.

Balears siempre han sufrido una financiación deficiente gobernara quien gobernara, el PSOE o el PP. ¿Por qué con Feijóo debería ser distinto?

Será distinto. Cuando en 2018 fuimos desalojados del Gobierno a causa de la moción de censura, ya teníamos diseñado un régimen de financiación para ser discutido en la Comisión de política fiscal y financiera. Era un régimen que beneficiaba a Balears y que encajaba con el principio de solidaridad interterritorial, Esta propuesta no se pudo desarrollar, pero el compromiso es recuperarlo para que Balears puedan ser financiadas adecuadamente. Seguimos a la cola de la financiación autonómica, a pesar de que somos la segunda comunidad que más ingresa al Estado.

¿Qué inversiones deben ser prioritarias para las Pitiusas?

En primer lugar, el Gobierno no puede arrinconarnos como ha sucedido con la no renovación del convenio de carreteras. Lucharemos la renovación de este convenio. Las otras infraestructuras prioritarias son la depuradora de Vila y poner en marcha la segunda fase de los juzgados de Ibiza. Siempre he reivindicado un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción para Formentera,que merece tener unos servicios adaptados a sus necesidades. Que un ciudadano pueda tramitar la baja de su vehículo, una baja laboral o poder prestar declaración ante un juzgado sin necesidad de subirse a una barca para ir a Ibiza.

¿Qué leyes hay que cambiar?

En primer lugar, la Ley de Vivienda. Es una ley que no se ha promovido desde el consenso necesario y que no ofrece una respuesta a las necesidades de la gente. Provoca una inseguridad jurídica al propietario y genera un efecto contrario al que pretendía, porque al reducir la oferta del mercado inmobiliario provoca una subida de precios.

Las encuestas indican que dependerán de Vox para gobernar. ¿Entiende la preocupación de que un gobierno con la ultraderecha suponga un retroceso en los derechos y libertades?

Nuestra máxima es la preservación de todos los derechos y libertades que se contienen dentro de la Constitución y el Estatut d’Autonomia. Somos constitucionalistas. Todos los derechos y las libertades que hasta ahora hemos logrado, con un gobierno del PP en ningún caso se tocarán si no hay un máximo consenso parlamentaria, el mismo que nos permitió tener una Constitución. Todos los derechos y libertades, si gobierna el PP, se reforzarán. Jamás se pondrán en entredicho.

Ustedes pueden ser constitucionalistas, pero sus posibles socios no. De hecho, Vox impugna el título VIII de la Constitución, que regula el Estado de las Autonomías.

Cuestionar el Estado de las Autonomías, cuestionar todos los derechos que hemos conseguido desde 1978... no es negociable. Para el PP no se puede negociar lo que costó tanto sacrificio hasta lograr un equilibrio entre los diferentes territorios y sensibilidades que hay en España.

¿Son las líneas rojas de un posible pacto con Vox?

Efectivamente, esto no se toca.

¿Se mantendrá también la actual ley sobre el aborto [Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo]?

A una persona que se encuentre en una dificultad en un embarazo hay que ayudarla y acompañarla, estar con ella y valorar todas las circunstancias para que tome las mejores decisiones posibles. Somos un partido que está al lado del ámbito provida, y lo cierto es que no estamos de acuerdo con algunos de los aspectos que se han regulado y que han tenido la oposición del PP, como es el consentimiento de una adolescente para decidir si tiene que abortar o no. Es una decisión muy difícil de tormar y debe serformada, preparada, meditada y reflexionada, y con el consentimiento de los progenitores. [La reforma aprobada en 2022 permite que las jóvenes de 16 años en adelante puedan abortar sin necesidad de contar con el consentimiento paterno].

Los gobiernos municipales de coalición de PP y Vox están provocando en todo el Estado una serie de cancelaciones y censuras a la cultura. Incluso un concejal de un pueblo en Valencia se presentó en una biblioteca para llevarse unas revistas. ¿Esta es la España que nos espera?

Son hechos puntuales muy concretos y habría que saber los detalles. No creo que tengamos que convertir en categoría lo que han sido hechos puntuales.