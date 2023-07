El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Balears, Jorge Campos, ha propuesto que los activistas ecologistas de Futuro Vegetal sean considerados kale borroka durante su visita a Ibiza. Campos se refirió a las últimas protestas del grupo como "unos actos vandálicos recientemente protagonizados por una organización, por llamarla de alguna manera, llamada Futuro Vegetal que deberían ser considerados como se consideraban aquellos grupos del País Vasco de kale borroka que ahuyenta a los barcos importantes que llegan al puerto de Ibiza que generan empleo y riqueza". También señaló la "turismofobia que se ha ido alentando desde los gobiernos de izquierdas: desde el gobierno de baleares y también desde el Gobierno de España".

Además, el candidato de Vox calificó de "grave que se toleren estos actos: no solo en el puerto, sino que también paralizaron el aeropuerto con actos vandálicos en jets privados, gente que trae riqueza a Ibiza". "Desde Vox tenemos muy claro que hay que proteger el turismo y el de calidad y lo hemos incluido en el programa electoral para que la promoción turística atraiga el turismo de calidad que muchas veces se refleja en estos barcos de lujo", afirmó.

La charla de Futuro Vegetal

Campos criticó la actitud del Ayuntamiento de Ibiza hacia los activistas: "Lo que también me parece un auténtico escándalo es que organizaciones como Futuro Vegetal y otras que se hacen llamar ecologistas, pero que realmente son terroristas, no solo no estén detenidas, sino que el Ayuntamiento de Ibiza les ceda un local para dar una charla mañana". "Es algo asombroso que el Partido Popular ceda sus instalaciones para que unos señores que ahuyentan el turismo de calidad con actos propios de la kale borroka tengan mañana un espacio para dar una charla. Esto no pasa en ninguna parte del mundo", aseguró.

Finalmente, el candidato de Vox reprochó el enfoque del PP a la campaña electoral: "Yo no sé si el Partido Popular ya ha asumido la turismofobia de la izquierda. No sé si están jugando al despiste en esta campaña para las elecciones generales, pero desde Vox haremos todo lo posible para que los delincuentes estén detenidos y no dando charlas".

Sin embargo, la organización Futuro Vegetal asegura en sus redes sociales que el Consistorio le "obliga a cancelar la charla de mañana".