El Área de Salud de Ibiza y Formentera confía en que antes de que acabe esta semana esté solucionado el problema en la climatización del Hospital de Formentera. Hace un par de semanas que tanto pacientes como profesionales de las instalaciones, en las que se ubica también el centro de Atención Primaria de la isla, denunciaron el intenso calor que se sufría en parte del edificio ya que uno de los dos aparatos de aire del centro se había estropeado.

Aunque sigue funcionando uno de ellos, no es suficiente y, si bien en las zonas más cercanas a ese aparato la temperatura es soportable, no es así en los espacios más alejados, especiamente en estos momentos, con la ola de calor. La dirección del centro avisó al servicio de mantenimiento para que tratara de reparar el aparato averiado. Sin embargo, tras una inspección, se comprobó que la avería, aunque reparable, era algo tremendamente costoso de solucionar. Con esta información, el Área de Salud pitiusa optó por adquirir un nuevo aparato de climatización para sustituir el que no funciona.

Instalación dle nuevo aparato

La máquina, según detalla la gerencia sanitaria, ya se encuentra en Formentera y la empresa les ha garantizado que este jueves tiene previsto comenzar su instalación en el Hospital de Formentera. «Por lo que suponemos que antes del fin de semana podrá estar solventado el problema de la falta de climatización de las instalaciones», afirmó un portavoz de la gerencia sanitaria.

Las zonas más afectadas por el calor desde que únicamente funciona uno de los dos aparatos del edificio son el servicio de Urgencias y la parte que corresponde a Atención Primaria. Son las zonas, explican desde el centro, «más expuestas» a la apertura de puertas, lo que impide que se mantenga la temperatura. Para tratar de compensar la falta del aparato de climatización estropeado, el centro adquirió una decena de máquinas portátiles de aire frío, las que se conocen popularmente como «pingüinos», que ha distribuido en esas zonas, juntamente con varios ventiladores.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera balear de Salud, Manuela García Romero, aseguraron en su visita del pasado lunes a Formentera que el problema, que afectaba también a otros centros sanitarios de las islas con la llegada del calor extremo, estaba en vías de solucionarse.