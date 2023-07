Aprobado el PGOU de Vila, en suspenso hasta que funcione la depuradora de sa Coma

Para llegar a tiempo, pues el plazo expiraba hoy, el Consell adelantó su constitución y la de sus comisiones, entre ellas la Ciotupha, al 23 de junio: «Se ha hecho en tiempo récord y fruto de la voluntad política demostrada por parte de esta institución, que dijo que aprobaría el documento del Consistorio sin entrar en cuestiones políticas», se congratuló Marí. El presidente desveló que el mismo día de los comicios locales, el 28 de mayo, y tras saberse que Rafael Triguero (PP) había ganado por mayoría absoluta, el nuevo alcalde le manifestó su «voluntad de que se aprobara tal como estaba». El propio Triguero lo confirmó en la rueda de prensa: «Le trasladé a Vicent Marí que no podíamos volver atrás, que el municipio necesitaba un PGOU».

El presidente del Consell recordó que este planeamiento «empezó a gestarse en 2009», pero que actualmente estaba en vigor el de 1987, «un plan obsoleto y que permitía un techo de 110.00 habitantes». El de ahora, 75.000, y además «se adapta a la nueva normativa surgida desde entonces». El presidente apuntó que «la siguiente fita serán las normas subsidiarias (NNSS) transitorias de Sant Josep», que espera que «en breve se aprueben».

A su juicio, «es una anomalía que tarde tanto», 14 años, en aprobarse un planeamiento, pues «dificulta adaptar el urbanismo a las necesidades actuales. Eso hay que resolverlo. Ya sabemos el problema de vivienda que hay. El urbanismo debe estar al servicio de las personas. No debe ser un marasmo de leyes y burocracia que haga imposible avanzar cuando hay unanimidad y voluntad política».

Ya aprobado, el Consistorio podrá ahora «introducir cambios para adaptarlo como lo crea oportuno». De momento, queda en suspenso su entrada en vigor hasta que el Ayuntamiento lo adapte a todos los requerimientos propuestos por la ponencia técnica de la Ciotupha, relativos a cuestiones patrimoniales, técnicas y urbanísticas. Quizás estará listo en unos meses, como aventuró Mariano Juan, conseller de Territorio de Ibiza: «La voluntad es que esté durante el invierno de este año». Pero Juan recordó que aunque no tuviera esas prescripciones de la Ciotupha, «quedaría suspendido hasta que entre en funcionamiento la depuradora de sa Coma», que el Gobierno ha anunciado que estará lista dentro del primer semestre de 2024.

En ese sentido, el alcalde de Ibiza, que considera que el planeamiento aporta «seguridad jurídica, certeza y estabilidad», anunció que empieza a «trabajar ya para agilizar y desarrollar en la mayor brevedad la construcción de la depuradora». «El plan urbanístico aprobado —dijo— depende de que entre en funcionamiento la nueva depuradora de Ibiza, un infraestructura que ha acumulado demasiados retrasos (…) No podemos permitir más demoras en algo tan importante para la evolución de la ciudad y para nuestra isla, por lo que en verano de 2024 necesitamos que sea, por fin, una realidad». Mariano Juan detalló que Vila «podrá dar licencias para construir una vez incorpore las prescripciones de la comisión técnica y el PGOU sea publicado en el BOIB, «pero esas viviendas no podrán ser ocupadas hasta que entre en funcionamiento la nueva depuradora de sa Coma».

Respecto a si se rebajará el 30% e suelo que los promotores privados deberán dedicar a viviendas de protección oficial, el alcalde comentó que le preocupa que ese porcentaje «incremente» el ya de por sí elevado precio del suelo de los inmuebles de venta libre. Lo estudiará, aunque no parece que le haga gracia que quede tal cual está.

El PSOE de Vila expresó su satisfacción por que haya prosperado el planeamiento que aprobó el pasado 22 de mayo.

El conseller de Territorio, Mariano Juan, explicó que las prescripciones de la Ciotupha «no afectan a la configuración estructural del PGOU, no cambian su esencia. El Consell sólo analiza su legalidad», insistió, a la vez que recordó que, desde hace cuatro años, la institución ha demostrado que «respeta la autonomía municipal». Hay prescripciones de «carácter patrimonial (cumplimiento de la ley de Patrimonio nacional y autonómica), como la protección de caminos protegidos que no constaban en el plan probablemente por un error de grafismo». También hay referencias a los planes especiales de es Puig des Molins y de Protección de Patrimonio de la ciudad de Ibiza «en las que se recuerda al Consistorio que debe aprobarlos y actualizarlos porque en algunos casos tienen muchos años».

Juan recordó que «ya advirtió al anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento que existían incumplimientos en la parte territorial». Por ejemplo, «prevé crecimientos, edificaciones, en zonas que actualmente están afectadas por el plan director sectorial de carreteras», como en el entorno de la E-10, el primer cinturón de ronda: «Mientras estén afectadas como zonas de reserva no se pueden desarrollar. Pero esa zona de reserva ya no tiene mucho sentido porque el Consell ya tiene un proyecto para reformar la E-10».

Respecto a las prescripciones hídricas, «el problema ha sido solventado por la comisión balear de Medio Ambiente al establecer dos fases». Según la primera, «hay determinadas unidades de actuación que se podrán edificar siempre y cuando entre en funcionamiento la depuradora nueva de sa Coma». Habrá una segunda fase en la que Vila «deberá justificar dentro de cuatro años y ante el Govern un ahorro de agua del 15%».

En cuanto a suelos urbanos, «hay prescripciones a tres unidades de actuación de ses Feixes», que quedan suspendidas: « En el plan se prevé que sean urbanas, pero se impone la condición de no poder ser edificadas hasta que se compensen con restauraciones de otras zonas húmedas degradadas de ses Feixes». Asimismo, hay indicaciones relativas a Cas Mut y sa Joveria: «El Consistorio contempla en el PGOU que son urbanos directos, bien por estar consolidados en más de un 66% de la edificabilidad o porque ya tenían los servicios o las infraestructuras construidas. Pero los servicios técnicos del Consell han observado que no se cumplen esas características, no se llega al 66% o no existen esas infraestructuras». Por tanto, explicó Juan, «no pueden ser considerados urbanos directos. En Cas Mut queda suspendido a la espera de lo que Vila quiera hacer (declarándolo rústico o urbanizable o reordenándolo como crea oportuno) en el futuro». Dejarlo como urbano, «habría sido causa de contenciosos» que el conseller da por perdidos de antemano. En sa Jovería «es más sencillo», pues queda «como urbanizable pero directamente ordenado, pues en ese ámbito ya se han hecho las cesiones (más del 80% está cedido como suelo público) y queda claro qué es lo que haría el Ayuntamiento en ese terreno». En este caso, sin aceptar que sea urbano, el Consell «lo declara urbanizable directamente ordenado. En la práctica no cambia nada, es una cuestión nominal», afirma Juan.