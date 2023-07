El Consell pagará 280.093 euros a Tragsa por su intervención en el incendio en la planta de biomasa

El Consell de Ibiza abonará 280.093,57 euros a la empresa pública Tragsa por su gestión durante el incendio de la planta de biomasa de Sant Rafel. La máxima institución insular reclamará este dinero a la compañía aseguradora de la empresa responsable de la planta, aunque primero deberá esperar a desembolsar los gastos a Tragsa. Es el procedimiento y evita que un error en la factura obligue a tramitar de nuevo el expediente por el que se pedirán los gastos al seguro, según explicó ayer el servicio de comunicación del Consell.

Aunque la institución insular ya ha iniciado la redacción del expediente, no se descarta que el procedimiento se alargue si la aseguradora rechaza asumir una parte o la totalidad del coste. Dentro de los gastos que la gestión de la emergencia ha supuesto al Consell, hay que computar el coste de la actuación de los bomberos. El Consell señaló que todavía no conoce el montante de esta factura porque aún no se han liquidado las horas de trabajo de los profesionales del Parque Insular.

El Consell tiene una pequeña participación en la empresa Tragsa, de titularidad íntegramente pública, según explicaron las mismas fuentes. La institución insular reservó al inicio de la emergencia una línea de 626.297,61 euros para los gastos extraordinarios derivados de la actuación de Tragsa, partida de la que se retirara la cantidad que se ha presupuestado finalmente.