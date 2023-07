«No os aisléis en vuestros despachos, tened siempre las puertas abiertas»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, pidió ayer a sus diez consellers que «no os aisléis en vuestros despachos» después de que tomaran posesión del cargo y les reclamó que tengan «siempre las puertas abiertas» para todos aquellos que necesiten una solución: «Hablad con la gente y estad siempre disponibles para los presidentes de los cuatro consells insulares y los alcaldes, sean del color que sean».

Prohens asegura que el nuevo Govern está formado por «los mejores, sin cuotas» que incluye perfiles tanto políticos como de gestión: «Conozco su talante, su calidad humana, vienen a gestionar y a resolver los problemas». Además, considera que son las personas adecuadas para «llevar el cambio» salido de la urnas el 28M a las políticas de Balears: «He confiado en sus nombres pensando en un Govern que combina perfiles políticos con perfiles de gestión, algunos con experiencia en la Administración pública y otros en el sector privado».

En este sentido, defiende que llegan al Govern «con las manos libres, sin mochilas» con el objetivo de resolver problemas históricos y retos de futuro porque es una «gran responsabilidad» representar y servir a los ciudadanos de las islas: «No es fácil salir de la zona de confort ni pasar del sector privado a la exposición pública, serán años de muchas renuncias y sacrificios, pero esto demuestra vuestra enorme vocación de servicio».

La dirigente popular reivindica que los nuevos consellers van a trabajar para «cambiar todo aquello que no funciona, que no va bien en el día a día» y reclama a todos ellos que «no perdáis nunca el pulso de la calle, la humildad y la proximidad».

En esta misma línea, envía un mensaje en forma de dardo para el anterior Govern del Pacto: «Cuando alguien no esté de acuerdo con alguna decisión, escuchadle y explicadle las razones, sin miedo a la discrepancia, siempre desde el respeto, y si os equivocáis no tengáis miedo de pedir perdón y rectificar, huid del dogmatismo y rechazad el sectarismo».

Consell de Govern

La reunión del Consell de Govern volverá a ser los viernes después de que Francina Armengol decidiera cambiarlo al lunes en 2020. Prohens ha decidido volver al día habitual y el portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, confirmó que esta misma semana volverá a haber un Consell de Govern.

La decisión del Govern del Pacto buscaba dar el pistoletazo de salida a la semana política y adelantarse a los plenos del Parlament, que se celebran los martes. Además, se contraprogramaban las habituales ruedas de prensa de los partidos con las que los grupos de la oposición detallaban sus posicionamientos respecto a las diferentes iniciativas que se debatirían al día siguiente y donde valoraban las decisiones tomadas el viernes por el Ejecutivo.

Política Lingüística dejará de ser una dirección general

El nuevo Govern de Marga Prohens no tendrá una dirección general de Política Lingüística ni llevará a cabo acciones de normalización de la lengua catalana, tal y como se recoge en el BOIB publicado ayer donde se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las conselleries. En el documento no aparece ninguna referencia a ambas cuestiones y se ha suprimido cualquier alusión a la defensa de los derechos lingüísticos. Además, la lengua catalana no aparece mencionada en ningún apartado del texto.

Esto estaría relacionado con la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que estará dirigida por Vox y que se encargará de «defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas».

El Govern justifica esta decisión porque todas las políticas en materia de política lingüística pasarán a estar en manos del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) y defienden que este tipo de decisiones deben quedar vinculadas a Cultura: «Entendemos que con el anterior Govern había una duplicidad clarísima y consideramos que se puede corregir perfectamente llevándolo directamente desde el IEB».

Política Lingüística se encargaba hasta ahora de la normalización de la lengua catalana.