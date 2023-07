La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido el "paso valiente" de sus consellers y les ha pedido que "no os encerréis en vuestros despachos y hablad con todo el mundo". Todos han tomado posesión del cargo esta misma tarde en el patio del Consolat de Mar. La dirigente asegura que el nuevo Govern está formado por "los mejores, sin cuotas" que incluye perfiles tanto políticos como de gestión: "Conozco su talante, su calidad humana, vienen a gestionar y a resolver los problemas".

Prohens ha valorado la implicación de sus consellers porque "no es fácil salir de la zona de confort ni pasar a la exposición pública" y ha advertido a todos ellos de que vienen "años de muchas renuncias y sacrificios". Pese a ello, les ha encomedado la tarea de cambiar todo lo que no funciona, dar soluciones a las necesidades reales de la gente y tener las puertas de las consellerias abiertas: "No perdáis nunca el pulso de la calle, la humildad o la proximidad, si os equivocáis no tengáis miedo a rectificar y pedir perdón".

En este sentido, ha reivindicado que deben defender "con orgullo" sus ideas y "no menospreciar" los problemas de la gente porque hay "muchas expectativas" depositadas en todos los consellers: "Habrá un cambio en la manera de hacer política, confío en cada uno de vosotros".