El importe hipotecado hasta abril crece un 49% impulsado por las ventas de viviendas a extranjeros

Mientras España acusa el frenazo inmobiliario como consecuencia de la inflación y los altos tipos de interés, con una caída interanual del 8%, en Ibiza, por el contrario, parece que no tiene límites. Y de qué manera: en los cuatro primeros meses del 2023 (últimos datos disponibles del INE y del Ibestat), el número (399) de hipotecas aumentó un 7%, mientras que el importe acumulado de esas operaciones ascendió a 57,65 millones de euros, un 48,8% más que en el mismo periodo de 2022.

Es la mayor cantidad en euros desde el boom inmobiliario de inicios del milenio, si bien hay una diferencia sustancial: el valor medio. En 2008, la hipoteca media en Ibiza y Formentera era de unos 189.000 euros, mientras que actualmente es de 440.000 euros, un 133% superior.

Otra diferencia es que durante aquel boom inmobiliario vivido hace tres lustros, la mayor parte de los ibicencos podían hacer frente a la adquisición de una casa. Ya no. Zenón Helguera, nuevo delegado en Ibiza y Formentera del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), explica que en las Pitiusas existen dos tipos de mercados. Por una parte está el de «los residentes europeos, que no depende tanto de los tipos de interés. Es decir, no les está afectando tanto la cuestión hipotecaria como al mercado residencial».

Problemas para hipotecarse

El residencial es el español, el pitiuso, y «está teniendo serios problemas cuando solicita una hipoteca para adquirir una vivienda debido a los valores desorbitados de los precios en la isla respecto a cualquier otra localidad de España», indica. «Un sueldo de un español difícilmente puede asumir esos costes, pues requiere un porcentaje de su salario que el banco no acepta a la hora de conceder una hipoteca», avisa Helguera.

Hay residentes europeos interesados en adquirir propiedades en Ibiza «de todos los países: franceses, suizos, italianos, alemanes, holandeses e incluso ingleses, aunque estos últimos se interesan más por viviendas urbanas, por el tema de los permisos militares», pues tras el brexit ya no son ciudadanos de la Unión Europea y han perdido ciertos privilegios.

Hipoteca en sus países

Muchos de esos extranjeros piden la hipoteca en sus países. ¿Por qué? «Hipotecan los bienes que tienen en el país donde viven porque les dan mejores intereses que aquí. Un suizo que desea comprar aquí una casa, lo pide en Suiza sobre un bien que tiene allí, pues sus intereses son bajísimos. Lo mismo sucede con los alemanes. Les sale mejor hacerlo así». Además, «hipotecan el bien, no lo usan como garantía».

«Lo que más movimiento está teniendo respecto a casas en el campo, son inmuebles de entre 1,5 y 2,5 millones de euros»

«Lo más barato» que venden los api son viviendas de 300.000 euros, «apartamentos, digamos, pequeños», según describe. «Lo que más movimiento está teniendo —añade— respecto a casas en el campo, son inmuebles de entre 1,5 y 2,5 millones de euros».

También ha experimentado un incremento notable el valor de las hipotecas constituidas en las Pitiusas sobre locales y naves: en cuatro meses se ha alcanzado la cifra de 276 millones de euros, doce veces más que hace un año, una cantidad nunca alcanzada, ni siquiera durante el boom. De hecho, jamás se había pasado de las dos centenas de millones de euros. El valor medio de las 138 operaciones registradas en ese primer tercio del año es de dos millones de euros, cuando en 2007 (la tercera cantidad más alta de la historia, 132 millones de euros) fue de 263.000 euros, y en 2020 (161 millones, segunda cifra más importante) fue de 988.000 euros.

«Muchos piratas aún cobran comisión al arrendatario»

Zenón Helguera insiste, como ya hiciera su antecesor en el cargo de delegado en Ibiza y Formentera del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jeffrey Fernández, en el grave problema que supone el intrusismo en su sector: «Hay mucha competencia desleal, vendedores de casas (los llamo así porque no son agentes inmobiliarios) que no ofrecen transparencia a los compradores, que no aportan información legal y urbanística y que muchas veces ni siquiera tributan en España por las comisiones que han cobrado. Es una situación realmente preocupante: nosotros seguimos una serie de obligaciones y esa gente no, lo que provoca una seria inseguridad jurídica a los compradores». Y no sólo en las ventas, también en el ámbito del alquiler: «Muchos piratas siguen cobrando la comisión de un mes al cliente (arrendatario), no al propietario (quien alquila el inmueble), pese a que la ley de Derecho a la Vivienda ya prohíbe» esa práctica.